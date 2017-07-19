Посол США в России Джон Теффт во время визита во Владимирскую область сообщил, что впервые он посетил этот регион в середине 90-х годов зимой, когда на улице был 35-градусный мороз, сообщает РИА Новости.
"Это мой первый визит в область в ранге посла, но я уже был здесь вместе с семьей в 1996 году, когда посетил Владимир и Суздаль после католического Рождества. Мы смогли ознакомиться с культурными традициями этого места, но, к сожалению, столкнулись с одной маленькой проблемой: температура была -35 °C. Нам сказали, что тогда была одна из самых холодных зим в регионе", — рассказал Теффт.
Он отметил, что для него "это был настоящий русский зимний туризм".
Американский посол завершит свою дипломатическую миссию в Москве в начале осени. Ранее Теффт заявил, что будет скучать по России.
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