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Производство водки в России выросло почти на 20%

, ИА "Амител"
Ранее Министерство экономического развития предложило понизить цену на алкоголь

Фото: newizv.ru

В первой половине 2017 года производство водки в России выросло на 19,4%, сообщает Росстат.

При этом за июнь в годовом выражении производство водки сократилось на 4,6%.

Производство коньяка также уменьшилось на 11,4% по сравнению с июнем 2016 года. Снизилось и производство сигарет — в первом полугодии на 20,1%.

Ранее глава Минсельхоза Александр Ткачев заявил, что увеличение потребления вина может положительно повлиять на демографическую ситуацию в России.

Еще ранее Министерство экономического развития предложило понизить минимальные розничные цены на алкогольную продукцию в России, а также ослабить ограничения, которые были введены на рынке розничной продажи спиртного.

В Минздраве сейчас рассматривают возможность запрета продажи алкоголя в выходные дни.

 

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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