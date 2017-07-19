Производство водки в России выросло почти на 20%

В первой половине 2017 года производство водки в России выросло на 19,4%, сообщает Росстат.
При этом за июнь в годовом выражении производство водки сократилось на 4,6%.
Производство коньяка также уменьшилось на 11,4% по сравнению с июнем 2016 года. Снизилось и производство сигарет — в первом полугодии на 20,1%.
Ранее глава Минсельхоза Александр Ткачев заявил, что увеличение потребления вина может положительно повлиять на демографическую ситуацию в России.
Еще ранее Министерство экономического развития предложило понизить минимальные розничные цены на алкогольную продукцию в России, а также ослабить ограничения, которые были введены на рынке розничной продажи спиртного.
В Минздраве сейчас рассматривают возможность запрета продажи алкоголя в выходные дни.
Комментарии