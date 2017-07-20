Тимирязевский суд Москвы принял решение освободить осужденного за организацию разбоя инвалида 1-й группы Антона Мамаева под подписку о невыезде, сообщает LIFE.
Молодой человек, который передвигается в инвалидном кресле из-за спинальной атрофии мышц, содержался в больнице при изоляторе "Матросская тишина".
Свободы для инвалида попросила ФСИН. Основанием стало его состояние здоровья. Проблема в том, что у ФСИН нет необходимого оборудования для людей с таким диагнозом. Кроме того, к Антону необходимо было приставить человека, который помогал бы ему элементарно даже переворачиваться.
В июне Мамаева приговорили к четырем с половиной годам лишения свободы за разбой. Он был признан виновным в угрозе применения насилия и завладении мотороллером. В роли "жертв" при этом оказались двое здоровых мужчин, один из которых — бывший спецназовец.
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