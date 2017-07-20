Житель Омска подал в суд на магазин спортивного питания за то, что ему отказали в работе, так как своими манерами он напомнил им гея, сообщает РИА Новости.
Молодой человек заявил, что уже подал заявление в Первомайский районный суд Омска. "Чего я хочу добиться своим иском? Наказать ответчика за незнание и несоблюдение статьи 37 Конституции РФ и Трудового кодекса РФ", — сказал он.
Инцидент с трудоустройством произошел весной 2017 года. После собеседования на работу мужчину так и не пригласили и он попросил оформить отказ в письменном виде. В ответ за подписью начальника отдела кадров из компании ему пришло письмо, в котором причиной отказа в работе назывался закон о запрете гей-пропаганды среди несовершеннолетних.
В документе подчеркивалось, что "манера поведения (женственные манеры речи и жесты), а также внешний вид (излишняя ухоженность и вызывающая одежда) создают общее впечатление о вас как о представителе сексуального меньшинства, пропагандирующего своим поведением и внешним видом нетрадиционные сексуальные отношения"
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