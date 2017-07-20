Экспертов Минобороны задействуют в деле "пьяного мальчика"

Сотрудники Следственного комитета РФ назначили третью экспертизу по делу "пьяного мальчика". Центральный аппарат после того, как принял в свое производство дело о халатности, собрал экспертную комиссию, сообщает LIFE со ссылкой на источник в ведомстве, знакомый с ходом расследования.
Члены комиссии, криминалисты и судмедэксперты будут проводить анализ двух предыдущих экспертиз по резонансному делу. Перед экспертами ставится задача: изучить имеющиеся документы и дать ответ, все ли в экспертизах сделано верно или есть ли ошибки, которые могли привести к недостоверному заключению.
Было заявлено ходатайство о включении в состав комиссии экспертов Министерства обороны. Решение об этом остается за следователем.
Напомним, у погибшего шестилетнего мальчика нашли 2,7 промилле алкоголя в крови.
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