Образ президента России Владимира Путина убрали из двух новых западных фильмов, пишет Газета.ru со ссылкой на The Hollywood Reporter.
Причиной названы опасения ответных мер со стороны "русских хакеров". Как отмечается, речь идет о лентах "Красный воробей" и "Курск".
"Красный воробей" студии Fox рассказывает о российской шпионке, которую вербует ЦРУ. Главную роль сыграла лауреат премии "Оскар" Дженнифер Лоуренс.
Фильм EuropaCorp Люка Бессона "Курска" посвящен аварии на подлодке "Курск" в 2000 году. Впрочем, ранее уже сообщалось, что в этом фильме не будет Путина, но тогда это решение объяснялось желанием сместить фокус с политики.
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