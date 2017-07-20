Федеральная служба государственной статистики (Росстат) сообщила о сокращении населения страны в первой половине 2017 года, пишет Газета.Ru.
По данным службы, население России сократилось на 31,1 тыс. человек. На 1 июня 2017 года население страны составляло 146,8 млн человек.
Число родившихся в России в январе-мае 2017 года снизилось до 679,2 тыс. человек с 762,5 тыс. за аналогичный период прошлого года.
При этом число умерших за указанный период сократилось до 791 тыс. человек с 804,1 тыс. за аналогичный период 2016 года.
За январь-май 2017 года была зафиксирована естественная убыль населения на 111,8 тыс. человек.
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