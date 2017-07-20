Фото: panoramio.com
Пятилетняя девочка утонула в реке Бурла в селе Утянка в Алтайском крае. По факту трагедии проводится доследственная проверка.
Как сообщили в региональном управлении СКР, инцидент произошел днем 18 июля. Известно, что девочка купалась со своей старшей подругой в заводи Бурлы без присмотра со стороны родителей.
Ребенок пропал в реке, а позже тело девочки нашли в 80 метрах вниз по течению.
В данный момент следователи устанавливают, почему дети находились на берегу открытого водоема одни без присмотра со стороны родителей, и выясняют все обстоятельства случившегося.
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