Фото: inelgorsk.ru
Электричества лишились 12 населенных пунктов в Залесовском районе Алтайского края в ночь на 20 июля.
Как сообщили в ГУ МЧС по региону, сбой в энергоснабжении произошел накануне в 23:40.
"Под отключение электроснабжения попали 12 населенных пунктов Залесовского района", — констатировали в спасательном ведомстве.
В ремонтно-восстановительных работах было задействовано 26 человек и 10 единиц техники.
Полностью возобновить подачу электроэнергии удалось спустя восемь часов — в 07:31.
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