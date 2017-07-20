Фото: vk.com/barneos22
Автомобиль и трамвай столкнулись в центре Барнаула утром в четверг, 20 июля.
О ДТП сообщают очевидцы в паблике Barnaul 22. "ДТП около кинотеатра "Мир". Трамваи стоят в обе стороны", — отмечает автор заметки.
На фото с места событий видно, что автомобиль оказался посреди трамвайных путей и блокировал движение.
Комментарии
А где фото то???
Запилили!)))
Он ему показывает, где у него тормоз?
он ему показывает, что педалей и руля у него слева нету
а... ну бывает, садишься по старой памяти слева, едешь.
Девушка на Октября наверное так же чугунные заборы поломала?