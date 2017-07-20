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Что знают барнаульцы о сахарном диабете? Опрос

, ИА "Амител"
Корреспондент Amic.ru Михаил Щепа вышел на улицу и задал жителям краевой столицы вопросы о диабете

Фото: Skalpil.ru

Центр по контролю и профилактике заболеваний США представил национальный статистический отчет по диабету. Оказалось, около 100 миллионов американцев страдают сахарным диабетом или находятся в состоянии преддиабета.

По данным ученых, с этим заболеванием борется 7 процентов всего населения Земли. Врачи всех стран твердят: диабет может развиваться незаметно на протяжении многих лет, не вызывая никаких признаков. При этом во многих экономически неразвитых странах не всегда правильно диагностируют болезнь.Основная причина роста числа заболевших – кардинальное изменение образа жизни. По прогнозам экспертов, если ситуацию не менять, то к 2025 году количество диабетиков возрастет в два раза.

В США около 30,3 млн человек имеют сахарный диабет. Это почти 10% населения. В России больных диабетом около 6 % населения, а в Алтайском крае — более 3%. Цифры тревожные.

Что такое сахарный диабет? Излечима ли данная болезнь и какие бывают виды сахарного диабета? Именно эти вопросы мы задали простым прохожим — молодым жителям Барнаула. Из опрошенных нами людей большинство имеют слабое представление о серьезной угрозе, не говоря уже о разновидностях актуальной болезни, ее типах и подтипах. Никто из них точно не знает, лечится ли сахарный диабет.

Елизавета, 19 лет: Знаю, что это такое. Людям, больным сахарным диабетом,  противопоказан сахар. Нужно употреблять глюкозу вместо него и колоть инсулин. К сожалению, виды или стадии болезни не назову. При ежедневной подаче инсулина болезнь заглушается, но я думаю, что полностью сахарный диабет неизлечим.

Борис, 20 лет:  Много не скажу про сахарный диабет, но я вроде слышал, что болеющим сахарным диабетом нельзя употреблять сладкое. Разновидности болезни не знаю. Наверное, она не лечится полностью. Нужно избегать её.

Александра, 23 года: В общих чертах имею представление об этом. Сама не сталкивалась, слава богу, но знаю, что это такое. Мне кажется, сахарный диабет не лечится, но заглушается благодаря различным препаратам.

Евгения, 18 лет: Да, слышала. Это повышенный сахар в организме? Виды не знаю, но болезнь определённо лечится. Только как лечится,  я, конечно, не знаю. Ну, люди какие-то курсы проходят, пьют лекарства, употребляют меньше глюкозы.

Жительница Барнаула (отказалась представиться): Мало что знаю про это. Я думаю, болезнь лечится. Как бороться? Определенные курсы проходить надо, наверное.

Главный эндокринолог Алтайского края Алла Вигель: "Сахарный диабет — хроническое прогрессирующее заболевание, которое нельзя излечить, как и любое другое хроническое заболевание.

Сахарный диабет возникает у людей при генетической предрасположенности. Выделяют два основных типа. Первый тип диабета выявляется в основном в молодом возрасте, проявляется у детей и у людей до пятидесяти лет. В этом случае поджелудочная железа совсем не вырабатывает гормон инсулин, который отвечает за уровень сахара в крови. Второй тип  проявляется в более старшей группе. Здесь поджелудочная железа работает, инсулин вырабатывается, но периферические ткани недостаточно его воспринимают, от этого повышается уровень сахара в крови. При сахарном диабете страдают сосуды мелкого и крупного калибра, поражаются органы: глаза, почки, нервы и т.д.

В любом случае это генетическая предрасположенность, а появится диабет или нет — зависит от того, какой образ жизни ведёт человек".

Чтобы избежать сахарного диабета, специалисты советуют обязательно следить за своим весом. Старайтесь не переедать за столом (чрезмерно жирное нарушает углеводный обмен) и правильно питайтесь, не допускайте переизбытка сахара в организме. Ведите активный образ жизни и пытайтесь двигаться как можно больше, ведь движение — жизнь.

Откажитесь от курения и злоупотребления спиртными напитками. Старайтесь контролировать уровень глюкозы в вашей крови.

Михаил Щепа

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