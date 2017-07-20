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Единороссы призвали барнаульцев контролировать благоустройство дворов

, ИА "Амител"
По проекту "Городская среда" будет благоустроено 106 дворов и набережная Оби

Фото: пресс-служба партии Единая Россия

Об этом на форуме "Городская среда" по приоритетному городскому проекту благоустройства дворов сообщила сопредседатель Общероссийского народного фронта по Алтайскому краю, депутат Барнаульской городской Думы ("Единая Россия") Марина Ермоленко.

Мероприятие состоялось в среду, 19 июля. Участие в нем приняли домкомы, старшие по подъездам, председатели ТОСов домов.

Марина Ермоленко сообщила, что сейчас начинается второй этап реализации проекта "Городская среда", по которому будет обустроено 106  дворовых территории, набережная реки Обь и зона на пересечении проспекта Ленина и улицы Мамонтова.

На каждом объекте к работе приступает подрядчик. Благоустройство будет завершено к сентябрю.

"Администрация города вместе с партией "Единая Россия" и ОНФ будут держать на контроле работу подрядчика. Однако проконтролировать все мы не сможем. Очень важно, чтобы жители домов, ставших участниками проекта, приняли самое активное участие в контроле за проведением работ. В случае нареканий на работу подрядчика жители домов могут обращаться с жалобами в партию "Единая Россия", администрацию Барнаула и региональный штаб ОНФ", — подчеркнула Марина Ермоленко.

Первым этапом было формирование списка объектов, которые будут благоустроены уже в 2017 году.

"Средства на реализацию проекта "Городская среда" были заложены в федеральный бюджет по инициативе фракции "Единая Россия" в Госдуме. Благодаря проекту наш город получил беспрецедентные средства на комплексное решение проблем благоустройства и создание действительно современной и уютной инфраструктуры. На сегодня мы уже сформировали адресную муниципальную подпрограмму благоустройства Барнаула. Согласованы все дизайн-проекты, по итогам конкурсов определена подрядная организация – ООО "Строительная перспектива", с которой до 23 июля будет заключен контракт", — добавил депутат фракции "Единая Россия" в БГД, координатор проекта "Городская среда" по Барнаулу Александр Иванов.


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Партнёры

Комментарии

20.07.2017 10:28
Десятник

Отлична инициатива, надеюсь исполнение будет так же на уровне - проект подает надежду на то, что город со временем будет преображаться лишь в лучшую сторону, это заметно уже сейчас, все знакомые, кто в барнаул приезжают говорят как у нас красиво и чисто, очевидно работа ведется в правильном направлении

0  0
20.07.2017 10:30
Максим

По сути, это правильно, так как ЕР все это реализовала, но следить за нынешней кондицией дворов должны сами барнаульцы, ради которых все это делается!

0  0
20.07.2017 10:35
- гость -

а проект Городская пятница будет?
ну, чтобы всем наливали по пятницам на халяву?)

боты едросовские как всегда на службе) все эти десятники и сотники, и максимы помершие и хрен с ними)

0  0
20.07.2017 10:50
Гость

Я не верю подрядчикам этих работ. Сталкивался. Халтурщики и халявщики.

0  0
20.07.2017 11:10
- гость -

А что за жаргон "Единороссы". Вас хорошим манерам не учили? Я не из ЕД, если что.

0  0
20.07.2017 11:34
- гость -

20.07.2017 11:10
- гость -
А разве "члены ПЖиВ" звучит лучше?

0  0
20.07.2017 11:39
- гость -

Этот проект оплачивается из казны ЕР?

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