Фото: barnaul.org
Дорожники асфальтируют улицу Покровскую в Барнауле, которую до последнего времени многие автомобилисты характеризовали не иначе как "убитая".
Напомним, работы на Покровской проводятся на участке от улицы 42-й Краснознаменной бригады до улицы Юрина.
"Накануне дорожники уложили здесь нижний выравнивающий слой горячего асфальтобетона. Сегодня рабочие приступят к монтажу нового бортового камня", — уточняют в пресс-центре городской администрации.
Отметим, что ремонт улицы проводится в рамках реализации приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги".
Комментарии
Вот интересно работают дорожники на участке от Змеиногорского тракта до пос. Южный, уожили асфальт, (укладывали 2 месяца с перерывом в месяц) затем вырезали пробы и опять бросили, отсыпку обочин не сделали а просто трактором размазали что там было с уклоном к дороге. Водотведение с дороги не сделали, (прокопать чуть чуть от остановки 1-й Сибирский садовод) вода стоит на новенькой дороге , и старая в этом месте как вы понимаете была убита именно этим обстоятельством. Соответственно все деньги потраченные на асфальт в этом месте просто профуканы. Вот вам качество в рамках проекта "Безопасные и качественные дороги"!
А Улицу Балтийскую будут доводить до ума? Перекрёстки с Шумакова,Лазурной и м.Малахова - адский ад, ливнёвки сделаны так, что торчат над уровнем воды в лужах сантиметров на 5-7, в некоторых местах ливнёвка от скопления дождевых вод (а в последствии и талых) находится в стороне. Пешеходный переход Балтийская-Шумакова - одна сплошная лужа.