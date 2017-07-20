Фото: kudago.com
Главного врача одной из центральных районных больниц Алтайского края ждет суд по обвинению в превышении должностных полномочий и вымогательстве взяток у своих подчиненных.
Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, в настоящее время установлено, что в 2015 году женщина на систематической основе требовала от двух сотрудников передачи ей денег в качестве взятки.
За отказ она грозила подчиненным различными мерами вплоть до увольнения.
Помимо этого, с мая 2013 года по январь 2015 года главный врач принуждала других сотрудников к тому, чтобы они ежемесячно передавали ей часть причитавшихся им денег за оказание платных медицинских услуг.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Комментарии
Вот тварь!.. Если своих обдирают, то что про больных говорить. И ведь это не первый случай. Мафиози хреновы.
еще поди и к интимным связям принуждала хааааа!!дурдом
Полное отсутствие профессионализма. где то, кто то, с кого то. Статья ни о чем. Фамилию в студию.
У нас все правовые институты есть - учреждения и законы. Но вот беда, притом и причем ни одной человеческой души.
"Все у нас в непопад и наобум по всей земле гуляет нелюдь.
А в людях совесть честь и ум, живут как Щука, Рак и Лебедь."
И это при том, что главврач получает порядка в 2 раза больше зарплату, чем рядовые сотрудники! Ещё и больницы, вдруг оказалось, имеют долгов на 800 млн...Наверное пора ФСБ и Прокуратуре внимательней присмотреться к здравоохранению в крае. Как к образованию!
Бывают случаи не ординарные. Пример - я работала в одном из учреждений образования. Часто приезжали всякие комиссии проверяющие и надо было им всегда накрывать столы. Директор сначала накрывала на свои личные деньги, но зарплата у неё то же не бесконечная. И тогда она стала нам выдавать премии и предупреждала, что мы их должны отдать, именно на эти застолья. Все всё понимали и не возмущались.
Ой, да скорее всего дело было так, врачи сами оказывали платные услуги не через кассу медучреждения (разве такое может быть???!!!), разрешение на это дала сама главврач , но за это они ей платили процент, т.к. она же и была крышей, воооот... Какой-то врач не стал этим вдруг заниматься, а процент то платить надо, ну и далее по тексту... Так что история темная, я никогда не поверю что главрач трясла деньги с подчиненных из кровных.
Гость от 20.07.2017 11:12, схема ублажания чиновников, у нас повсюдна и повсеместна. полагаю, работает успешно и в прокуратуре, и в органах блюстителей правопорядка. К сожалению, рабство в нас, не убить и не искоренить.
Еще со времен красных палачей, Ленина и Сталина, не принято называть ни имен , ни адресов.
20.07.2017 11:35
- гость
Отдельно взятый директор ничего не может искоренить. Но т.к. она тётка была, в принципе, хорошая, мы её понимали.