В исправительную колонию № 3 пытались провезти крупную партию запрещенных предметов. Нарушение выявили сотрудники охраны ИК-3 УФСИН России по Алтайскому краю во время досмотра автомобиля "Газель".
Как сообщили в пресс-службе ведомства, автомобиль привез в колонию продукты. При этом водитель, который оказался жителем Новосибирска, заранее был ознакомлен со списком предметов, запрещенных к провозу на территорию колонии.
Несмотря на это, в его автомобиле сотрудники обнаружили 12 флеш-карт, сим-карты, навигатор, сотовый телефон с зарядным устройством, фотоаппарат, две пары наушников и даже газовый пистолет и спиртосодержащую жидкость.
Нарушителю грозит административное наказание.
В пресс-службе УФСИН напоминают, что всего в первом полугодии 2017 года при попытке доставки в учреждения уголовно-исполнительной системы края у граждан было изъято более 118 тысяч рублей, 43 мобильных телефона, 42 сим-карты.
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Не в том месте вез (