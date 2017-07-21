Пятница, 21 Июль, 10:29

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2017

Опросы

Онищенко предлагает подумать о запрете спиннеров в России. Как вы относитесь к этой идее?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 59,08
€ 68
Brent
$ 51,5
25°
Обь
285см -9

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Дело экс-зама губернатора Алтая Юрия Денисова Шукшинские дни-2017Дорожный ремонт – 2017
Новости

Будущее наступило: "Билайн" представил новую умную платформу

, ИА "Амител"
Компания запустила интернет-платформу, которая работает на основе интересов пользователей

"Билайн" представил новую онлайн-платформу Veon, которая основана на "предсказательном" интернете: её контент напрямую зависит от интересов пользователя и строится на анализе его активности в приложении.

Продукт состоит из четырех частей:

  1. Контента (новостей, музыки, видео)
  2. Мессенджера c возможностью совершать голосовые вызовы
  3. Маркетплейса с партнерскими предложениями
  4. Личного кабинета абонента

Приложение Veon могут установить абоненты всех операторов, владеющие смартфонами на операционных системах Android и iOS. Для клиентов "Билайн" трафик внутри приложения не расходуется, а значит, весь функционал VEON будет доступен абонентам компании всегда и в полном объеме. "VEON — это платформа, сочетающая в себе удобство телекоммуникационных услуг и многообразие развлечений и общения в мире digital. Это очередной шаг в развитии концепции мобильности, уже сегодня открывающий россиянам новый пользовательский опыт в интернете. При этом, как и любая другая цифровая платформа, VEON будет непрерывно развиваться, становиться еще лучше, проще и удобнее для каждого своего пользователя", — рассказал генеральный директор ПАО "ВымпелКом" Шелль Мортен Йонсен.

Основная идея продукта — собрать в одном месте самые востребованные сервисы, чтобы не приходилось переходить из приложения в приложение, искать нужную информацию. VEON -платформа для удобного, простого, а для абонентов "Билайн" еще и бесплатного общения с цифровым миром. Сегодня VEON предлагает пользователям персонализированные предложения от партнеров.

"Мы стремимся сделать все, чтобы пользователь мог получать интересные для себя предложения от компаний: Lamoda, BurgerKing, Skyeng, Madrobots. Список локальных партнёров в России будет дополняться вместе с развитием платформы", — прокомментировали на пресс-конференции представители компании.

Предложениями могут быть скидки, cashback, расширенные промо-периоды и т. д. Стоит отметить, что эти предложения показываются не массово, а отображаются в ленте релевантным способом и постепенно.

VEON — это многофункциональная платформа, которая призвана освободить время пользователя, предлагая ему только интересный контент и сервисы.

Платформа VEON уже доступна для бесплатного скачивания в Google Play и App Store. Подробнее с ним можно ознакомиться на сайте veon.ru.

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Комментарии

21.07.2017 09:09
- гость -

билайн и работает в интересах пользователей? Не смешите мои тапки! билайн кроме набивания своего кармана больше ничего не интересует.

0  0
21.07.2017 09:12
- гость -


21.07.2017 09:09
- гость -


ярый йотафоновец?

0  0
21.07.2017 09:17
- гость -

21.07.2017 09:12
- гость - ну так то любое коммерческое предприятие создается только для зарабатывания денег, уставы почитайте, а про клиентов там ни слова Слоган начала 90-х: "Заказчику - з@щику". И когда это Йота стала общественной организацией?

0  0
21.07.2017 09:20
- гость -

ну так то любое коммерческое предприятие создается только для зарабатывания денег

о чем и речь. никто из коммерсов (в любых отраслях) об интересах клиентов не переживает. так что не надо тут пчелайн выделять.

0  0
21.07.2017 09:21
- гость -

Рынок сотовой связи самый непрозрачный рынок. Деньги просто исчезают сколько не положи. Закинул случайно девять сотен при тарифе 150 р в месяц, ну думаю ладно на полгода хватит. Через 4 месяца баланс меньше 30 р. Другой тариф по 200 ежемесячно. По 200 закидываю баланс уходит в минус.

0  0
21.07.2017 09:25
- гость -

21.07.2017 09:20
- гость - тут, это где, на Амике? Тогда это к редактору, пусть из коммерческой организации переквалифицируются в общественную и не будет рекламы, в том числе пчел, меда, сыра и гречки

0  0
21.07.2017 09:52
- гость -

Вымпел опоздал с этой платформой на несколько лет.
да и самому Вымпелу скоро амба наступит.
весь народ на аутсорс разогнали.

а товарисчу в 09:21, который жалуется на непрозрачность, скажу: ты в личный кабинет зайди, посмотри расклад, если что не устраивает - иди в офис, пиши претензию. если обоснованно - деньги стопудово вернут.
кстати, не просто личное мнение, а мнение, основанное на личном знании: наши операторы очень продвинутые по сравнению с западными. и по сервису, и по тарифам, и по корпоративной культуре.

0  0
21.07.2017 09:57
гость


21.07.2017 09:21
- гость -

Так у любого оператора. Если попадает на счет сумма больше еже месячных трат, то начинает растворяться, а всякие горячие линии и переписка с поддержкой ничего не делают. поэтому на счете держу минимум, который им (опсосам) красть не интересно.

Еще заметил, стоит подключить новый номер с деньгами на счете (рублей 150, например) , так в первые часы вся сумма фактически исчезает на какие-то тут же подключенные услуги и подписки. При этом еще толком не работает личный кабинет-типа номер туда не передали.

0  0
21.07.2017 10:01
- гость -

вы прям какие то лохи. почему у меня нет никаких подписок и лишних услуг?

0  0
21.07.2017 10:07
- гость -

21.07.2017 10:01 - потому что они лохи, кидаю 1000 и на год хватает если в одноклассниках налево и направо подарки не раздавать

0  0
21.07.2017 10:12
- гость -


21.07.2017 10:07
- гость -


Да и ты лох, если в ОК подарки даришь)))

0  0
21.07.2017 10:25
месный

20.07.2017 11:35
- гость -

В билайне с тех пор как он появился, на счёте постоянно несколько тысячь, ничего никуда не пропадает. Рецепт успеха прост - не давайте никому свой телефон, особенно детям.

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
< июль 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
               1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31                  
10:24
На сцене и в жизни: вспоминаем, каким был Честер Беннингтон 0
10:13
Toyota протаранила дерево в Барнауле, пострадали четыре человека 0
10:04
Зураб Церетели закончил работу над памятником Роберту Рождественскому 1
10:00
Абитуриенты АлтГТУ могут узнать прогноз зачисления 0
09:48
Озеро Манжерок в Горном Алтае закроют для посещения 4
09:31
Попавший в аварию автомобиль блокировал движение на путепроводе в Барнауле 1
09:20
Как привлечь покупателей: основатель "Быстромаркета" о своем онлайн-бизнесе 0
09:18
Алтайский край вошел в число лидеров среди регионов по развитию туризма 7
09:08
Схему движения изменили на проспекте Калинина в Барнауле 2
09:00
Будущее наступило: "Билайн" представил новую умную платформу 12
08:49
О голливудском заговоре и российском кино: интервью с Алексеем Петрухиным 0
08:30
Новый уровень отдыха: где в Горном Алтае найти ривьеру? 2
08:07
Чем опасна гроза: что делать, чтобы не погибнуть от удара молнии 1
07:45
Что за праздник явление Казанской иконы Божией Матери и как его празднуют? 0
07:24
Дорожный патруль: добровольцы помогают избавлять Барнаул от пьяных за рулем 10
07:03
Квартиру с кабинетом-кальянной продают в центре Барнаула за 20 млн рублей 11
06:44
Восемь Instagram лучших молодых футболистов мира 3
06:23
Рабочая неделя в Алтайском крае завершается грозами и градом 4
06:01
Аэропорт Горно-Алтайска продали как непрофильный актив 1
05:04
Экс-футболиста О. Джей Симпсона помиловали в США 3
04:10
Авария с двумя авто произошла на трассе в Алтайском крае. Фото и видео 3
03:09
Солист группы Linkin Park покончил с собой в США 7
02:15
СК проводит проверку после отказа в допуске на борт беременной в Домодедово 1
01:12
СМИ сообщили, что сын Кличко не говорит по-украински 2
00:04
Власти Малайзии запретили в стране песню Despacito за непристойность 0
23:54
Восемь украинских солдат пострадали при взрыве инженерного боеприпаса 0
23:23
Мизулина повторно внесла в Госдуму закон о запрете бэби-боксов 0
23:09
СМИ: прохожая поцеловала Путина в щеку в центре Москвы 7
22:55
Новосибирский строитель добился выплаты зарплаты, забравшись на кран 1
22:34
Путин потребовал не сокращать изучение русского языка в республиках РФ 3
22:12
Омский суд впервые присудил забрать недвижимость за долги по "коммуналке" 2
21:52
Два жениха подрались возле ЗАГСа в Нефтеюганске в день свадьбы. Видео 1
21:26
Житель Горного Алтая избил до смерти приятеля, поссорившись с ним на улице 0
21:08
Трамп раскрыл содержание "тайной" беседы с Путиным на саммите G20 0
20:54
Слухи о "кредитной амнистии" для жителей России опровергли в ФССП 4
20:29
Внедорожник и грузовик столкнулись под Барнаулом. Фото и видео с места ДТП 2
20:07
СМИ назвали имя убитого на парковке в Киеве россиянина 0
19:48
Акула в Челябинске и "реки" на дорогах: что обсуждают в соцсетях 0
19:34
Смотровую площадку в школе по гребле под Барнаулом построят за 1 млн рублей 0
19:24
На Алтае из-за интереса людей к Шукшину пришлось поставить новый светофор 0
19:04
Коротко о главном: барнаульские лужи и споры по курортному сбору
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 20 июля
18:44
Госдума разрешила авиакомпаниям отменить бесплатный провоз багажа 0
18:25
Глава думского комитета объяснил причины "мизерных" пенсий в России 7
18:06
Железные кони: полицейский автопарк на Алтае пополнился полусотней машин 5
18:00
Сколько стоит доставка бетона на строительный объект? 4
17:48
Французская певица Барбара Велденс умерла во время своего шоу 0
17:33
Велосипедист угодил под Volkswagen в Барнауле и сбежал с места ДТП 1
17:24
Фотоновости. В центре Барнаула реконструируют скверы 0
17:13
Самолеты, стюардессы и супергерои: яркие моменты МАКС-2017 0
17:02
Карлин рассказал, как в Алтайском крае решают проблему низкой рождаемости 7

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.