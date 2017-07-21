"Билайн" представил новую онлайн-платформу Veon, которая основана на "предсказательном" интернете: её контент напрямую зависит от интересов пользователя и строится на анализе его активности в приложении.
Продукт состоит из четырех частей:
- Контента (новостей, музыки, видео)
- Мессенджера c возможностью совершать голосовые вызовы
- Маркетплейса с партнерскими предложениями
- Личного кабинета абонента
Приложение Veon могут установить абоненты всех операторов, владеющие смартфонами на операционных системах Android и iOS. Для клиентов "Билайн" трафик внутри приложения не расходуется, а значит, весь функционал VEON будет доступен абонентам компании всегда и в полном объеме. "VEON — это платформа, сочетающая в себе удобство телекоммуникационных услуг и многообразие развлечений и общения в мире digital. Это очередной шаг в развитии концепции мобильности, уже сегодня открывающий россиянам новый пользовательский опыт в интернете. При этом, как и любая другая цифровая платформа, VEON будет непрерывно развиваться, становиться еще лучше, проще и удобнее для каждого своего пользователя", — рассказал генеральный директор ПАО "ВымпелКом" Шелль Мортен Йонсен.
Основная идея продукта — собрать в одном месте самые востребованные сервисы, чтобы не приходилось переходить из приложения в приложение, искать нужную информацию. VEON -платформа для удобного, простого, а для абонентов "Билайн" еще и бесплатного общения с цифровым миром. Сегодня VEON предлагает пользователям персонализированные предложения от партнеров.
"Мы стремимся сделать все, чтобы пользователь мог получать интересные для себя предложения от компаний: Lamoda, BurgerKing, Skyeng, Madrobots. Список локальных партнёров в России будет дополняться вместе с развитием платформы", — прокомментировали на пресс-конференции представители компании.
Предложениями могут быть скидки, cashback, расширенные промо-периоды и т. д. Стоит отметить, что эти предложения показываются не массово, а отображаются в ленте релевантным способом и постепенно.
VEON — это многофункциональная платформа, которая призвана освободить время пользователя, предлагая ему только интересный контент и сервисы.
Платформа VEON уже доступна для бесплатного скачивания в Google Play и App Store. Подробнее с ним можно ознакомиться на сайте veon.ru.
Комментарии
билайн и работает в интересах пользователей? Не смешите мои тапки! билайн кроме набивания своего кармана больше ничего не интересует.
21.07.2017 09:09
- гость -
ярый йотафоновец?
21.07.2017 09:12
- гость - ну так то любое коммерческое предприятие создается только для зарабатывания денег, уставы почитайте, а про клиентов там ни слова Слоган начала 90-х: "Заказчику - з@щику". И когда это Йота стала общественной организацией?
ну так то любое коммерческое предприятие создается только для зарабатывания денег
о чем и речь. никто из коммерсов (в любых отраслях) об интересах клиентов не переживает. так что не надо тут пчелайн выделять.
Рынок сотовой связи самый непрозрачный рынок. Деньги просто исчезают сколько не положи. Закинул случайно девять сотен при тарифе 150 р в месяц, ну думаю ладно на полгода хватит. Через 4 месяца баланс меньше 30 р. Другой тариф по 200 ежемесячно. По 200 закидываю баланс уходит в минус.
21.07.2017 09:20
- гость - тут, это где, на Амике? Тогда это к редактору, пусть из коммерческой организации переквалифицируются в общественную и не будет рекламы, в том числе пчел, меда, сыра и гречки
Вымпел опоздал с этой платформой на несколько лет.
да и самому Вымпелу скоро амба наступит.
весь народ на аутсорс разогнали.
а товарисчу в 09:21, который жалуется на непрозрачность, скажу: ты в личный кабинет зайди, посмотри расклад, если что не устраивает - иди в офис, пиши претензию. если обоснованно - деньги стопудово вернут.
кстати, не просто личное мнение, а мнение, основанное на личном знании: наши операторы очень продвинутые по сравнению с западными. и по сервису, и по тарифам, и по корпоративной культуре.
21.07.2017 09:21
- гость -
Так у любого оператора. Если попадает на счет сумма больше еже месячных трат, то начинает растворяться, а всякие горячие линии и переписка с поддержкой ничего не делают. поэтому на счете держу минимум, который им (опсосам) красть не интересно.
Еще заметил, стоит подключить новый номер с деньгами на счете (рублей 150, например) , так в первые часы вся сумма фактически исчезает на какие-то тут же подключенные услуги и подписки. При этом еще толком не работает личный кабинет-типа номер туда не передали.
вы прям какие то лохи. почему у меня нет никаких подписок и лишних услуг?
21.07.2017 10:01 - потому что они лохи, кидаю 1000 и на год хватает если в одноклассниках налево и направо подарки не раздавать
21.07.2017 10:07
- гость -
Да и ты лох, если в ОК подарки даришь)))
20.07.2017 11:35
- гость -
В билайне с тех пор как он появился, на счёте постоянно несколько тысячь, ничего никуда не пропадает. Рецепт успеха прост - не давайте никому свой телефон, особенно детям.