Четверг, 20 Июль, 11:50

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2017

Опросы

Онищенко предлагает подумать о запрете спиннеров в России. Как вы относитесь к этой идее?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 59,24
€ 68,28
Brent
$ 51,5
24°
Обь
294см +7

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Дело экс-зама губернатора Алтая Юрия Денисова Шукшинские дни-2017Дорожный ремонт – 2017
Новости

Новая лестница, амфитеатр и дорогая уборная: что появится в Нагорном парке

, ИА "Амител", Александр Шелягин
Власти Барнаула определили подрядчика, который займется работами на территории туристического кластера

Иллюстрация: администрация города Барнаула

Власти краевой столицы заключат контракт по обустройству туристического кластера "Барнаул — горнозаводской город" в Нагорном парке с компанией ООО "Генподрядная организация №1".

Это следует из материалов, опубликованных на сайте госзакупок. Напомним, что ранее комитет муниципального заказа объявил два тендера на выполнение работ на объектах туркластера с начальной ценой 30 миллионов рублей и 76,7 миллиона рублей.

В итоге подрядной организацией, которая займется освоением немалых средств, стало ООО "ГПО № 1". Срок выполнения работ — 1 декабря 2017 года.

Что касается конкретных объектов, которые появятся в Нагорном парке, то из документов следует, что за 8,8 миллиона рублей здесь, например, создадут еще одну лестницу, за 3,5 миллиона рублей построят общественную уборную, за 2,7 миллиона рублей возведут амфитеатр, за 6,5 миллиона обустроят теневой навес.

Кроме того, на территории предстоит провести археологические исследования на нагорном кладбище, капитальный ремонт лотков, создать проезды и тротуары, наружное освещение, обеспечить озеленение и так далее.

Напомним, в Барнауле в рамках реализации проекта туристического кластера уже появились такие объекты, как новая лестница в Нагорном парке, мосты через Барнаулку на проспектах Социалистическом и Ленина. Кроме того, в данный момент строится набережная Оби.

Материалы по теме


 

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
< июль 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
               1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31                  
11:33
Опухоль мозга диагностировали у американского сенатора Джона Маккейна 1
11:24
"Покажите мне лужи": Дугин прокомментировал потопы после дождей в Барнауле 16
11:14
Фотоновости. Свалку с десятилетним "стажем" ликвидировали в Барнауле 1
11:03
Новая лестница, амфитеатр и дорогая уборная: что появится в Нагорном парке 0
11:00
Памятник строителям Чуйского тракта открыли на перевале Чике-Таман 3
10:58
Двое кандидатов заявились на довыборы в парламент Алтайского края 0
10:48
Газовый пистолет, телефон и спирт пытались провезти в алтайскую колонию 1
10:28
Главврача в Алтайском крае судят за денежные поборы со своих подчиненных 10
10:14
Фотоновости. Улицу Покровскую асфальтируют в Барнауле 2
10:07
Единороссы призвали барнаульцев контролировать благоустройство дворов 7
10:00
Завершается монтаж здания нового комбината по производству плит MDF и HDF 14
09:55
Ученые назвали, сколько отходов из пластика создало человечество 0
09:32
Фотоновости. Легковушка въехала в трамвай в центре Барнаула 7
09:23
12 населенных пунктов Алтайского края оставались без электричества 0
09:13
Пятилетняя девочка утонула в Алтайском крае 0
09:09
Когда введут курортный сбор в Алтайском крае и каков будет его размер? 35
09:00
Зачем мы заводим домашних животных? 5
08:46
Смайлик, которому четыре тысячи лет, обнаружили археологи 5
08:30
Digital-агентство Медиагруппы ФМ Продакшн ищет таланты 4
08:19
Алтайский край остается в лидерах по запасам зерна в Сибири 5
08:06
Рак и болезни сердца: когда лишний вес становится по-настоящему опасным 1
08:00
ТОП-10 книг, которые нужно прочитать каждому ребенку 24
07:50
"Дюнкерк" Кристофера Нолана. Что смотреть в кино на этих выходных? 0
07:24
Показательная порка: как депутаты оценили приговор экс-чиновнику Денисову 30
07:03
Дом с баней из рубленого кедра продают в Барнауле за 25 млн рублей 7
06:44
Кто ты из героев сериала "Игра престолов"? Тест 4
06:23
Алтайский край останется во власти дождей и гроз 20 июля 1
06:01
"Сами бы не потянули": что говорят участники о проекте "Городская среда" 6
05:45
Росстат зафиксировал сокращение населения России на 31 тысячу человек 31
04:01
Путина "вырезали" из двух новых зарубежных фильмов 0
03:01
Экспертов Минобороны задействуют в деле "пьяного мальчика" 7
02:01
Жителю Омска отказали в трудоустройстве из-за сходства с геем 18
01:01
Инвалида-колясочника, которого посадили за разбой, освободили из СИЗО 21
00:01
Смотрим, как американский шахтер на спор съел самый острый перчик в мире 1
23:41
Восьмиклассницу увезли в больницу прямо из кальянной 5
23:25
Производство водки в России выросло почти на 20% 2
23:10
Водитель во дворе дома в Пензе сбил восьмилетнего мальчика 5
22:58
Посол США в России рассказал о поездке во Владимир в 35-градусный мороз 1
22:45
Самые популярные виды спорта среди детей назвали в Минспорта России 0
22:28
Фейк о погибших под градом овцах разошелся по Барнаулу 3
21:45
Песню Despacito назвали самой прослушиваемой в интернете 0
21:27
Автоинспекторам в РФ разрешили останавливать машины вне стационарных постов 19
21:04
Британка выставила на продажу куклу, "напавшую" ночью на ее мужа 0
20:47
Двухлетняя девочка провела сутки в квартире с мертвой бабушкой в Ульяновске 2
20:22
Эстонские полицейские вернули хозяйке похищенный 14 лет назад велосипед 2
20:05
Дума одобрила закон об уголовной ответственности за "карусели" на выборах 0
19:48
Реклама об интернет-зависимости и вандалы Барнаула: о чем говорят соцсети 0
19:24
Трамп выдвинул послом США в РФ мормона и миллиардера Джона Хантсмана 0
19:08
Коротко о главном: курортный сбор, дорогой бензин и барнаульские вандалы
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 19 июля
18:44
Парикмахер из Бразилии подстриг своего клиента с помощью топора. Видео 2

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.