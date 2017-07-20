Иллюстрация: администрация города Барнаула
Власти краевой столицы заключат контракт по обустройству туристического кластера "Барнаул — горнозаводской город" в Нагорном парке с компанией ООО "Генподрядная организация №1".
Это следует из материалов, опубликованных на сайте госзакупок. Напомним, что ранее комитет муниципального заказа объявил два тендера на выполнение работ на объектах туркластера с начальной ценой 30 миллионов рублей и 76,7 миллиона рублей.
В итоге подрядной организацией, которая займется освоением немалых средств, стало ООО "ГПО № 1". Срок выполнения работ — 1 декабря 2017 года.
Что касается конкретных объектов, которые появятся в Нагорном парке, то из документов следует, что за 8,8 миллиона рублей здесь, например, создадут еще одну лестницу, за 3,5 миллиона рублей построят общественную уборную, за 2,7 миллиона рублей возведут амфитеатр, за 6,5 миллиона обустроят теневой навес.
Кроме того, на территории предстоит провести археологические исследования на нагорном кладбище, капитальный ремонт лотков, создать проезды и тротуары, наружное освещение, обеспечить озеленение и так далее.
Напомним, в Барнауле в рамках реализации проекта туристического кластера уже появились такие объекты, как новая лестница в Нагорном парке, мосты через Барнаулку на проспектах Социалистическом и Ленина. Кроме того, в данный момент строится набережная Оби.
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