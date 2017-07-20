Стихийную свалку ликвидировали в нагорной части Барнаула. Она образовалась здесь еще 10 лет назад. Ее ликвидации добились активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта.
О свалке бытовых отходов и строительного мусора в районе улицы Парковой и Санаторного проезда через интерактивную карту свалок ОНФ в июне 2017 года сообщил местный житель. Это частный сектор в сосновом бору в нагорной части Барнаула.
По словам мужчины, груды бытовых и строительных отходов копятся здесь почти десять лет, несмотря на то, что мусорные баки находятся всего в нескольких десятках метров.
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С рейдом на место выехали активисты ОНФ с представителями Роспотребнадзора и администрацией города.
"Ответственность за появление стихийной свалки несут не только органы местного самоуправления. Всем нам нужно объединить усилия, чтобы очистить и благоустроить эту территорию", — прокомментировал в ходе рейда координатор проекта ОНФ "Генеральная уборка" в Алтайском крае Алексей Грибков.
Активисты написали обращение в администрацию города, через месяц свалку ликвидировали. Жители пообещали благоустроить территорию и даже организовать там детскую площадку.
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Всего за время реализации проекта ОНФ "Генеральная уборка" жители Алтайского края сообщили через интерактивную карту о 83 свалках Барнаула, Змеиногорска, Рубцовска, Бийска, сельских районов края. В основном это свалки бытового мусора в жилых районах и незаконные свалки промышленных отходов. 44 из них уже ликвидированы.
О том, как сообщить о свалке через карту, читайте в материале ИА "Амител" :
Жители Алтайского края смогут жаловаться на свалки в президентском проекте
Комментарии
Средь сплошь и рядом, жизненных мерзких пакостей.
Побольше б приятных ласкающих слух и взгляд, новостей и радостей.