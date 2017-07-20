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"Покажите мне лужи": Дугин прокомментировал потопы после дождей в Барнауле

, ИА "Амител"
Глава администрации краевой столицы призвал журналистов не искать негатива в этом вопросе

Глава администрации Барнаула Сергей Дугин в четверг, 20 июля, проверил качество работ по благоустройству проспекта Космонавтов. Особое внимание сити-менеджер уделил качеству дорожного покрытия. Один из вопросов, который задали журналисты Сергею Дугину, касался многочисленных пробок в Барнауле, которые образовываются на дорогах после сильных дождей. В частности, главу администрации спросили о глубоких лужах на проспекте Красноармейском. Однако Дугин призвал журналистов не искать негатива и писать о добром.

"Покажите мне эти лужи, где люди вязнут по колено в воде. Не ищите негатива. В Москве прошел сильный дождь, в Кирове и других городах. Нас хоть залило в этом году в таком объеме? Скажите лучше, какая хорошая дорога стала на проспекте Красноармейском. Мы там расширили ливневку, колодца. Нужно говорить о добром", — обратился Сергей Дугин к журналистам.

Отметим, что уже этим летом несколько участков дорог в Барнауле оказались под водой после сильных осадков. Барнаул серьезно топит уже не первый год. Кадры, как вода на пересечении улицы Малахова и Павловского тракта едва не скрывала крыши автомобилей, появлялись в интернете еще два-три года назад. Тогда тонущая столица Алтайского края неоднократно мелькала в выпусках федеральных каналов и на страницах интернет-изданий.

За последние годы в администрации Барнаула накопилось огромное количество исков от прокуратуры с требованием починить ливневые канализации на общую сумму 5 миллиардов рублей. Это примерно 40% от всего бюджета краевой столицы. Иски в суд к администрации Барнаула граждане и юридические лица подают уже много лет.

Впрочем, этим летом коммунальные службы краевой столицы всерьез взялись за очищение ливневых канализаций. В частности, с начала июня в Барнауле было очищено более 100 колодцев.

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Комментарии

20.07.2017 11:27
- гость -

"Поднимите мне веки!" Вий, млин.

0  0
20.07.2017 11:28
- гость -

Луж нет. Есть реки и озера... ждем водопадов.

0  0
20.07.2017 11:28
- гость -

на антона петрова всегда по колено!!!

0  0
20.07.2017 11:28
- гость -

макая городского главу носом в лужу и произнося голосом Людвига Аристарховича:
- Что , что , что такое , что случилось !? Ай-яй-яй-яй-я-а-а-! А кто это сделал !? А я вам скажу кто это сделал , я знаю кто это сделал , это вы сами и сделали !

0  0
20.07.2017 11:31
- гость -

ксюхи десятики и прочие матвейки, аууууууууууу!!!!!! где вы твари???

0  0
20.07.2017 11:36
- гость -

Интересно, куда должна уходить вода? Вчера за день выпало треть месячной нормы 17 мм осадков. Горе-комментаторы хоть способны это осмыслить?

0  0
20.07.2017 11:38
- гость -

Твою ж дивизию... Там, оказывается, ливневка есть... На перекрестке Молодежная-Красноармейский, да?... Мать-мать-мать, привычно откликнулось эхо. Каждый день там перехожу. Ну не по колено, да. А надо чтобы по колено было, чтобы Дугин лужу увидел? Мельче он не признает? А чтобы перейти дорогу, надо идти НЕ по переходу, переход залит водой. А вода от несущихся машин долетает прекрасно не только до стоящих на светофоре людей, но и до тех, кто на остановке. Да, где комментаторы в поддержку администрации? Напишите, как все хорошо.

0  0
20.07.2017 11:38
- гость -

Дугин зазвездился что ли? ост Павловский тракт на Попова (перед Павловским трактом) пешеходный переход в огромной луже, пешеходный переход на Строителей (перед Галактикой на светофоре)- в луже, Молодежная-Ленина пешеходный переход в луже, Ленина-Профинтерна- пешеходный переход в луже...продолжать можно бесконечно. Хочу посмотреть как Дугин будет переходить дорогу, по колено в воде, хотя бы в указанных местах.

0  0
20.07.2017 11:39
- гость -


20.07.2017 11:36
- гость -

У камуняк мозг заплавлен. Им подавай задачки, типа пятнашек.

0  0
20.07.2017 11:40
Дугин смотри

0  0
20.07.2017 11:40
- гость -


20.07.2017 11:38
- гость -

там тысячи кубов воды, что сделает твоя ливневка?
Даже в Японии с этим делом справиться не могут.

0  0
20.07.2017 11:41
смотри еще

0  0
20.07.2017 11:42
- гость -

Ну понабежали бараны, с барнаул22, которые писали про испанский град на Алтае.

0  0
20.07.2017 11:43
- гость -

А в самом центре - Молодежная - Ленина - по нечетной стороне Ленинского в сторону ЦУМа - как любой дождь, даже небольшой, дорогу из-за воды не перейти - приходится выходить на проезжую часть Ленина и идти по ней рядом с машинами.

0  0
20.07.2017 11:44
- гость -


20.07.2017 11:40
- гость -

и чо, ливня не видел?
Тебя бы со мной в лесу на пару часов ))))

0  0
20.07.2017 11:47
- гость -

"Покажите мне эти лужи, где люди вязнут по колено в воде. Не ищите негатива.

Че та рано зрение стало портиться у градоначальника.

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