Фото: liberalsociety.com
Врачи диагностировали у американского сенатора-республиканца агрессивную форму опухоли мозга — глиобластому, передает "Интерфакс".
Известно, что 80-летнего политика уже прооперировали. Ему удалили тромб в глазном яблоке.
В данный момент сенатор находится на реабилитации у себя дома в Аризоне. По информации американских СМИ, Маккейн поправляется.
Выздоровления политику пожелал президент США Дональд Трамп, подчеркнувший, что сенатор "всегда был бойцом".
Комментарии
-теперь все понятно с ним! здоровый человек не будет нести такую ересть и мракобесие.
будем к нему теперь снисходительны.
- больной что с него взять.
скорее всего последствия бомбардировки ядохимикатами Вьетнама.(хероя войны)