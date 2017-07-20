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Новости

Темпы развития алтайской промышленности превысили среднероссийские

, ИА "Амител"
Индекс промышленного производства составил 106,2%

Фото: Amic.ru

Индекс промышленного производства в Алтайском крае по итогам I полугодия 2017 года составил 106,2%. При этом среднероссийское значение — 102%. На такие данные Росстата ссылается пресс-служба регионального правительства.

Так, объем отгруженной продукции промышленными предприятиями в регионе составил 169 млрд рублей (рост на 15,8%). В сфере обрабатывающих производств ИПП составил 108,1% (по России — 101,2%).

Растут темпы выпуска грузовых магистральных вагонов (в 4,7 раза), сеялок (в 5,4 раза), кранов мостовых электрических и водогрейных котлов (в 1,3 раза), химических волокон (на 25,3%), тракторов для сельского хозяйства (на 10,4%), сахара (в 2,1 раза), растительного масла (в 1,5 раза), крупы и мороженого (в 1,3 раза), зерновых продуктов (в 1,2 раза).


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Комментарии

20.07.2017 12:12
- гость -

Эко нас, как поперло! Мы рождены, чтоб сказку сделать былью,

"Все выше, выше, и выше
Стремим мы полет наших цифр...




0  0
20.07.2017 12:51
bservice

Химволокно заработало, Моторный попер, Котельный набрал опять 15тыс человек
(мертвыми душами), Потемкинская деревня в городе построена. Фото старого оборудования 50х годов. Пруны работают, где заводы.

0  0
20.07.2017 13:16
- гость -

Может быть, превысили средневековые...

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