Индекс промышленного производства в Алтайском крае по итогам I полугодия 2017 года составил 106,2%. При этом среднероссийское значение — 102%. На такие данные Росстата ссылается пресс-служба регионального правительства.
Так, объем отгруженной продукции промышленными предприятиями в регионе составил 169 млрд рублей (рост на 15,8%). В сфере обрабатывающих производств ИПП составил 108,1% (по России — 101,2%).
Растут темпы выпуска грузовых магистральных вагонов (в 4,7 раза), сеялок (в 5,4 раза), кранов мостовых электрических и водогрейных котлов (в 1,3 раза), химических волокон (на 25,3%), тракторов для сельского хозяйства (на 10,4%), сахара (в 2,1 раза), растительного масла (в 1,5 раза), крупы и мороженого (в 1,3 раза), зерновых продуктов (в 1,2 раза).
Комментарии
Эко нас, как поперло! Мы рождены, чтоб сказку сделать былью,
"Все выше, выше, и выше
Стремим мы полет наших цифр...
Химволокно заработало, Моторный попер, Котельный набрал опять 15тыс человек
(мертвыми душами), Потемкинская деревня в городе построена. Фото старого оборудования 50х годов. Пруны работают, где заводы.
Может быть, превысили средневековые...