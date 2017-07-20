Фото: mastertest.ru
Инициатива о переименовании понятия "брак" и узаконении такого термина, как "семейный союз", родилась в Ульяновской области.
С таким предложением, как сообщил на своей странице в Twitter губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, вышел Семейный совет региона.
"Семейный совет вышел с инициативой обратиться на федеральный уровень и заменить понятие "брак" на "семейный союз", — отметил глава области.
Губернатор согласился с тем, что словосочетание "семейный союз" лучше передает сущность создания института семьи.
Между тем зампредседателя госдумского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина уже прокомментировала данное предложение и высказала мнение, что дефиниция "семейный союз" расширяет трактовку брака.
"То есть это не только церковный и гражданский брак, но также сожительство, когда есть совместное имущество, факт совместного проживания, и люди считают себя семьей", — цитирует Пушкину ТАСС.
С другой стороны, по ее словам, если "семейный союз" закрепить на законодательном уровне, как любовь и верность женщины и мужчины, добавив в содержание этого термина детей, то большой разницы между "браком" и "семейным союзом" не будет.
Комментарии
Вы состоите в семейном союзе?
евростандарты протаскивают понемногу
клан, орден, сообщество, шайка, группировка, альянс... хоть как назовите, суть от этого не поменяется.
Гидра сверхтолерантности просовывает липкие щупальца.
Скоро в сторону жены не шумнёшь - а ну-ка БАБА ,накрывай на стол!
20.07.2017 11:59
- гость -
Выполняли ли конституционный долг по защите отечества,при исполнении почетной обязанности.согласно ст.....?
Имеете ли на попечении малолетних родственников,с зачатием или без такового?
Производите ли глотательные движения С2Н5ОН,и его производных,в светлое время суток,темное время суток,постоянно?Есть ли потребность со стороны желудочно кишечного тракта в потреблении вышеуказанного химического элемента,в данный момент?.......
Для заумной анкеты сойдет.Но если интервьюер не стукнутый,спросит просто:Служил?Дети есть?Пьешь?А будешь?
20.07.2017 12:39, зачет! шизофрения косит ряды
20.07.2017 12:48
- гость -
Ничего подобного!Шиза,мать ее-френия,не косит ряды,а пополняет!
Ничего плохого в этом нет. И Европа тут не причем. Семейный союз чисто славянское название. А если при союзе девушка была не "девушка", то такой союз назывался браком.
Кстати девушка выходящая замуж, называлась Веста.
Цените и любите бабы мужиков!
Мужик за похвалу, достанет месяц с облаков и пыль сметет в углу.
Цените и любите бабы мужиков!
Мужик за похвалу, достанет месяц с облаков и пыль сметет в углу.