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Новости

Россию признали одной из худших стран для пенсионеров

, ИА "Амител"
В Глобальном пенсионном индексе РФ оказалась на 40-м месте среди 43 возможных

Фото: ok.ru

Россия признана одной из самых худших стран для пенсионеров — в Глобальном пенсионном индексе-2017 наша страна оказалась на 40-м месте из 43 возможных, сообщает Lenta.ru со ссылкой на результаты исследования французской финансовой корпорации Natixis.

В прошлом году Россия занимала по данному показателю аналогичные позиции. В этом году хуже ситуация только в Бразилии, Греции и Индии. На одну строчку выше РФ расположилась Турция.

Что касается лидеров рейтинга, то в их числе значатся Норвегия, Швейцария, Исландия, Швеция и Новая Зеландия.

Германия оказалась на седьмом месте, Соединенные Штаты — на 17-м, Франция — на 19-м.

При расчете индекса, который показывает, насколько комфортно выходить на пенсию в той или иной стране, используются такие показатели, как уровень здравоохранения, размер пенсий, качество жизни и материальное благополучие.

Каждая из этих категорий измеряется в процентах от 0 до 100. Итоговый процент РФ — 45, у лидирующей Норвегии — 86%.


 

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

20.07.2017 12:29
гость

мы не просто в аутсайдерах, пенсионеру реально на 10000р не выжить, особенно в дремучем Алтае. Но нашей власти до народа нет дела. Наши артистишки дарят друг другу подарки по 20000 Евро, олигархов становится все больше, а смертность народа все повышается от безнадеги

0  0
20.07.2017 12:40
- гость -

Вот поднимут возраст выхода на пенсию до 80 лет, то сразу перейдем в лидеры, так как в основном пенсионерами будут становиться госслужащие с хорошей белой зарплатой

0  0
20.07.2017 12:55
- гость -

Один из сладкой парочки на отчаянный вопрос пенсионерки, что выжить на такую пенсию невозможно сказал - денег нет но вы тут держитесь! Второму вообще наплевать на население страны и на Конституцию где декларировано, что РФ светское социальное государство. А это означает, что в стране не может быть нищих и олигархов, но хлопец упивается властью и безделием...

0  0
20.07.2017 12:56
- гость -

Судя по веселым новостям, на то они депутаты, чтоб прежде думать о себе родных, и только о мандате. А третий у них вовсе лишний.

0  0
20.07.2017 13:03
- гость -

Кто бы сомневался.

С таким президентом и правящим классом, выход в России на пенсию означает большую беду.

0  0
20.07.2017 13:06
- гость -

Интересно, а кому на Руси жить хорошо? Пенсионерам - жрать нечего. Работоспособные - кто работу не может найти, кто с жильём мается. Малый бизнес - кошмарят. Олигархи, при первой возможности, кто в Лондон, кто ещё подальше. Президент, по его собственному признанию, пашет как раб на галерах... Так кому в России хорошо?

0  0
20.07.2017 13:11
- гость -

А безработным и тем, кто за минималку вынужден работать на еду хватает?
Ещё без пенсий норовят оставить, возраст пенсионный хотят поднять.
Итак уже вымирание идёт.
Придумали баллы, где их взять, если официальной работы нет, особенно в малых городах и сёлах.
Терпение уже кончается у народа.

0  0
20.07.2017 13:14
- гость -

Нищие и олигархи.
Потом удивляются, почему революции происходят.

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