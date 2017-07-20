Фото: Amic.ru
Глава администрации Барнаула Сергей Дугин в четверг, 20 июля, проверил качество работ по благоустройству проспекта Космонавтов, который власти ранее обещали за два года привести в эстетическое состояние.
В частности, власти Барнаула принимают меры по возвращению аллее на проспекте Космонавтов в границах улицы Малахова и проспекта Калинина статуса благоустроенной прогулочной зоны. В начале лета был разработан план комплексного благоустройства указанной территории. Там избавились от аварийных деревьев и поросли, также провели работы по корчевке пней.
"Сегодня мы смотрим результаты нашей работы, оцениваем поручения, которые я давал. На первый взгляд дорожное полотно соответствует всем требованиям, мы сделали пешеходные переходы. Была проведена большая работа, были наказаны два руководителя за несвоевременную уборку на данной территории. Они исправились, и при принятии объекта с них могут быть сняты все наказания. Мы от Калинина до Малахова приведем зеленую зону на территории между большим и маленьким проспектом Космонавтов в надлежащее эстетическое состояние. Все остальное уже перейдет на следующий год", — сказал во время обхода Сергей Дугин.
Глава администрации Ленинского района Александр Михалдыкин отметил, что в ближайшее время в этой части города будет ликвидировано сразу несколько несанкционированных объектов и построек.
"Была проведена работа по сносу поросли, аварийных деревьев. Сегодня освобождаем территорию от объектов, которые находятся здесь незаконно. В частности, от нескольких автомобильных стоянок. Одно строение на пересечении Космонавтов и 40 лет Октября уже снесено. Ликвидирована также несанкционированная свалка, которая была на этом месте. Дальше мы занимаемся стоянкой на пересечении Космонавтов и Малахова, ведем очистку этой территории от мусора. На очереди следующий объект – Космонавтов, 55, где предприниматели незаконно захватили территорию и оставляют мусор", — сказал глава администрации района.
Планируется ликвидировать свалки в районе оптового рынка, благоустроить сквер на пересечении Малахова и Попова. Часть работ уже проведена: сделана асфальтированная дорожка, и в перспективе там установят две современные остановки. Параллельно с предприятиями ведется работа по благоустройству прилегающих к промышленным объектам территорий.
Кроме того, сити-менеджер напомнил о поручении проработать вопрос с руководителями предприятий, расположенных на проспекте, по приведению в надлежащее эстетическое состояние фасадов зданий и прилегающих территорий.
Комментарии
"Власти Барнаула избавят Космонавтов от мусора"
==
от Космического МУСОРА? ))) Лихо!
интересно кто гуляет по космонавтов?
Расширять надо Космонавтов, делать аналог объездной. А не просто "губы красить"
власти ранее обещали за два года привести в эстетическое состояние. НЕТ Плана города, нет ГОСТ, СНиП. теперь все по фен шуй - эстетически или не эстетически. Наденьте розовые очки на всех и порядок.
Планируется ликвидировать свалки в районе оптового рынка, благоустроить сквер на пересечении Малахова и Попова.....
ээээээээ....Малахова с попова не пересекаются), или это не в Барнауле))
<<
20.07.2017 12:39
гость
интересно кто гуляет по космонавтов?
>>
Ну конечно же жители Потока, ходют туда какать с собаками и распивать горячительные напитки. А весь город будет им оплачивать из своего кармана это удобное местечко.
20.07.2017 13:10
- гость -
может это вы не в Барнауле?