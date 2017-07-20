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Девочки 11 и 16 лет вечером 19 июля в Горном Алтае попали под автомобиль ВАЗ-21093, которым управлял нетрезвый водитель, лишенный прав.
Как сообщили в республиканском МВД, ДТП произошло в Шебалинском районе на 505-м километре Чуйского тракта. Известно, что 32-летний мужчина на "девятке", двигаясь со стороны Черги в направлении Усть-Семы, не справился с управлением и допустил наезд на двух девочек.
"В результате происшествия в районную больницу с травмами различной степени тяжести госпитализированы 11-летняя жительница села Камлак и 16-летняя жительница Алтайского края", — уточняют в полиции.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Комментарии
А девочки в этом случае, не пьяны были?
А девочки в этом случае, не пьяны были?
какая разница? написано- "обочина"!!!
А... понял "сарказм"... пардон.
Жаль девочек из-за пьяного дурака.
Ну вообще, в горном каждый второй проносится по тракту за 160 км/ч (нередко в населенных пунктах, которых там немало), считая по всей видимости его трассой. Отдыхающие так торопятся к месту отдыха или напротив домой, что даже частые посты ДПС и камеры не сильно портят им отдых. Ну и какой отдых без спиртного?