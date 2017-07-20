Алтайское краевое Законодательное Собрание отказало инициативной группе граждан во внесении так называемой народной законодательной инициативы. Суть инициативы — расширение списка льготников в регионе. Решение принимали не все депутаты, а члены рабочей группы, на заседании в среду, 19 июля. Об этом на своей странице в Facebook написал депутат-справедливоросс Владислав Вакаев.
"Завершилось оно вполне ожидаемо — большинством голосов было принято решение об отказе в рассмотрении инициативы. При этом избирком Алтайского края признал достаточными и корректными подписи, собранные в поддержку ходатайства о возбуждении процедуры инициативы", — написал депутат.
Он добавил, что на документ поступило три отрицательных заключения: от правительства Алтайского края, от экспертно-правового управления АКЗС и от Общественной палаты. Там указано, что инициатива не содержит финансово-экономического обоснования, не определены источники и порядок восполнения расходов.
"Тем не менее я вместе с лидером алтайских коммунистов Марией Прусаковой проголосовал против этого решения рабочей группы. Почему я это сделал? Дело в том, что выдержанное в рамках буквы закона решение противоречит его духу. Ведь сама идея народной законодательной инициативы предполагает предоставление возможностей для жителей края стать субъектом законотворчества. Но вместо того, чтобы оказать максимальное содействие в этом, чиновники всех уровней выставляют плотные бюрократические препоны, требуя соблюдения иезуитских тонкостей оформления документов", — пояснил депутат.
С инициативой выступили алтайские коммунисты в рамках своего предвыборного проекта "Народная законодательная инициатива "Нет экономии на бедных! Да экономии на богатых!".
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КПРФ предложила увеличить детское пособие, установить новую компенсацию для родителей дошкольников, упростить получение статуса "Ветеран труда Алтайского края", расширить меры поддержки "Детям войны".
Ходатайство о возбуждении процедуры народной законодательной инициативы в АКЗС подала депутат Барнаульской городской думы Лариса Идолова.
По закону это предложение рассматривает специально созданная комиссия. Если она дает добро, то инициативной группе надо будет собрать за 60 дней 1% подписей, это около 18,7 тыс. человек, чтобы их закон был принят.
Но, во-первых, рабочая группа инициативу отклонила. А, во-вторых, сразу после ее внесения депутаты АКЗС спешно приняли поправки в краевой закон, которые отменяют обязанность парламента такие, народные, законы принимать.
Справедливости ради отметим, что, по оценкам экспертов, реализация всех предложений потребует 7 млрд рублей в год при размере казны в 81,8 млрд рублей.
Комментарии
Народ все не может понять, что его цель избрать этих, а потом затаиться до следующего избрания...
Единороссы как всегда-являються антикоммустами , имея партбилеты КПСС в кармане!
Скорее ревизионисты-ренегаты!