Компания "Волжский сад", специализирующаяся на продаже саженцев плодовых и декоративных культур, известна на отечественном рынке уже более одиннадцати лет. Сегодня она предлагает своим клиентам из Барнаула и других городов России купить саженцы из питомника оптом и в розницу. Для своих заказчиков она разрабатывает выгодные и интересные условия обслуживания, благодаря чему их число в последние годы растет в геометрической прогрессии.
По заявлению руководства, в ближайшие годы компания "Волжский сад" планирует выйти на миллиардные месячные обороты, поэтому активно начала продвигать свою продукцию в регионы. Ее предложения заинтересуют и садоводов-любителей, и профессионалов. Поскольку цены на саженцы, установленные фирмой, являются минимальными, сотрудничать с ней будет выгодно и бизнесменам, которые занимаются перепродажей.
Оптовая продажа саженцев сливы, красной и черной смородины, двухсот видов сортовых роз, более восьмидесяти сортов винограда — перечислять торговые наименования, включенные в каталоги компании "Волжский сад", можно очень долго. Организация выручит и тех садоводов, которые хотят посадить жимолость, облепиху, крыжовник, вишню (в том числе войлочную), черешню, малину, яблоню, грушу и многое другое.
Ассортимент продукции, реализуемой "Волжским садом", постоянно расширяется. Руководство фирмы учитывает интересы своих заказчиков и, ориентируясь на них, проводит закупки новых видов саженцев плодовых и декоративных культур у своих партнеров.
Компания "Волжский сад" заинтересована в том, чтобы каждый ее новый клиент перешел в разряд постоянных покупателей, поэтому сотрудничает исключительно с проверенными производителями. Среди партнеров организации — ведущие питомники Тульской области, Чувашии, Татарстана, Алтайского края и других регионов Российской Федерации.
Сотрудники "Волжского сада" оформляют заявки на доставку саженцев, которые стали гордостью местных селекционеров. При этом они обязательно учитывают требования к морозостойкости и приживаемости, чтобы у их клиентов не было проблем с плохим урожаем.
Чтобы купить саженцы разных плодовых и декоративных культур в организации "Волжский сад", клиенты из Барнаула могут оформить заказ по телефону +7(927)445-73-02.
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