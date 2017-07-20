Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю
Полиция в Алтайском крае просит помощи у граждан в поисках девочки-подростка 2000 года рождения, которая пропала 8 марта.
В ГУ МВД по региону уточнили, что 17-летняя Анна Щербакова является уроженкой Курской области. До исчезновения она проживала в деревне Толпухово в Собинском районе Владимирской области.
"Разыскиваемая не имеет при себе документов, удостоверяющих личность, может представляться вымышленными данными: Анна Штейн, Анна Волк, Анна Никулина и т. п. Может находиться на территории одного из субъектов Российской Федерации", — уточняют в полиции.
Граждан, что-либо знающих о местонахождении подростка, просят обращаться по телефонам: 8 (4922) 37-42-62, 37-43-92, 37-43-97, 37-45-59 или в ближайший отдел полиции по телефону 02 (102).
Комментарии
О_О а мама в курсе, что ей 17 лет? Выглядит на 30.
Походу она еще и возраст свой лет на 10 приуменьшает
Поживешь на улице и на дороге, так выглядеть будешь на все 40!
Поживешь на улице и на дороге, так выглядеть будешь на все 40!