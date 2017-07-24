В последнее время стало модно практически все объяснять кризисом: подняли цены – потому что кризис, сделали скидки – потому что кризис. Всевозможные акции, "специальные предложения" в духе "торопись, а то не успеешь до поднятия цен!", нагнетающие ажиотажный спрос, сегодня можно встретить в самых разных областях, даже в медицине.

Последнее – тревожный факт. Приемлемы ли скидки и бонусы в медицине, на что обращать внимание при выборе клиники – об этом рассказала Инна Тодер, директор Международного центра имплантологии iDent, одной из немногих российских клиник, где имплантацию и протезирование делают за один день без костной пластики по протоколу немедленной нагрузки.

Такая имплантация позволяет избежать нескольких операций и болезненных процедур, а значит, дает возможность сэкономить время, деньги и нервы, избавляет людей от ненужных страхов и дискомфорта. Она, как правило, занимает один день – за один день пациент получает зубы и в этот же день может начать ими пользоваться! Но что особенно значимо – способна помочь даже тем, у кого атрофирована челюстная кость или отсутствует достаточный объем костной ткани и кто хотел бы вернуть улыбку, не прибегая к костной пластике.

Помощь или коммерция?

В центре iDent кризиса нет, здесь честный подход. Часто можно услышать, что выросли в цене все материалы из-за курсовых колебаний. Но если разобраться, чаще всего, они выросли настолько, насколько у компаний были завышены цены, чтобы потом делать "скидки". Инна Тодер считает, что всевозможные "акции" в медицине – это девальвация профессии врача.

В iDent нет ни скидок, ни акций. Специалисты изначально называют честную цену на имплантацию, она фиксируется в договоре и в дальнейшем не меняется. Более того, если в ходе лечения выяснится, что они не все учли, клиника самостоятельно понесет эти расходы. Пациенты не получают неприятных сюрпризов в виде увеличения стоимости имплантации.

Время от времени клиника организует социальные проекты, когда определенные категории граждан получают лечение по специальным ценам, но к скидкам и акциям это не имеет никакого отношения. Это не коммерция, а социальная ответственность клиники как одного из крупнейших стоматологических центров Новосибирска и России.

Гарантии цены и качества

За последние пять лет цены на имплантацию и большинство других услуг в iDent практически не менялись. В клинику часто звонят пациенты из регионов, переживающие, что "из-за кризиса" цены вырастут, спрашивают, нужно ли приехать срочно, чтобы успеть пройти лечение по прежней стоимости. Сотрудники их успокаивают: не торопитесь, приезжайте, когда вам будет удобно, цены на имплантацию не изменятся.

Сегодня часто ажиотаж искусственно нагнетается сообщениями типа "только сейчас", "бегите к нам быстрее, а то не успеете". По мнению Инны Тодер, это все спекуляции на кризисе. Даже если завтра доллар будет стоить 100 руб., цена на имплантацию не вырастет на 40-50%. Поэтому клиника продолжает говорить пациентам: не переживайте, планируйте лечение в удобное время, цены будут прежними. Более того, учитывая экономическую обстановку в стране, международный центр имплантологии iDent заключил договоры с тремя банками — ООО "ХКФ Банк", АО "Райффайзенбанк" и АО "Альфа-Банк" — о предоставлении пациентам на разумных условиях кредитов на лечение в клинике. Для оформления кредита в двух последних банках понадобится не более 15 минут и даже не потребуется выйти из клиники.

Имплантация — не та услуга, решение о которой надо принимать на бегу, в эмоциях и ориентируясь только на цену. В iDent, наоборот, говорят: подумайте, сходите в другие клиники, проконсультируйтесь с другими специалистами, если есть сомнения. Да, не удивляйтесь, специалисты этого центра уверены в себе, поэтому спокойно отправляют людей в лучшие стоматологические учреждения города и подсказывают, какие вопросы задать, чтобы принять взвешенное решение.

Главное в принятии решения – окончательная стоимость лечения и гарантия, прописанные в договоре. В iDent убеждены, что привлекать пациентов надо не ценами и скидками, а своими возможностями, специалистами, технологиями и, конечно, гарантиями.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Международный центр имплантологии, клиника iDent:

г. Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, 11/3

тел.: (383) 207-55-77

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