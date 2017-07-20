Задолженность россиян по налогам превысила 370 млрд рублей. Об этом со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов сообщает "RT".
370 млрд рублей — это данные за январь-май 2017 года. В это время на принудительном исполнении в ФССП России находилось порядка 3,9 млн исполнительных производств о взыскании налоговых платежей.
При этом 90% от всех долгов составляет налоговая задолженность юридических лиц (337 млрд рублей). Остальные 10% — взыскания с физических лиц (34,4 млрд рублей).
Долги физлиц сохраняются на уровне двух последних лет, а юридические лица накопили значительно больше, чем в предыдущие годы.
За пять месяцев 2017 года наибольшая сумма налоговых долгов установлена в Москве — 84 млрд рублей.
Комментарии
но если разобраться то, 80% пропущена исковая давность уже ..........
А все вопросы надо относить к власть имущим. Откуда задолженность там, где денег не было и нет! Одни лишь пожелания, держаться.
А все вопросы надо относить к власть имущим. Откуда задолженность там, где денег не было и нет! Одни лишь пожелания, держаться.