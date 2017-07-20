Фото: vk.com/barneos22
Столкновение автомобилей Lada Priora и Daewoo Nexia произошло в четверг, 20 июля, на Змеиногорском тракте — в результате ДТП пострадал водитель отечественной машины.
Как сообщили порталу Amic.ru в городской ГИБДД, авария случилась в районе дома №89а в 11:30.
По предварительным данным, водитель 1979 года рождения, управляя автомобилем Lada Priora, при совершении разворота не уступил дорогу и допустил столкновение с автомобилем Daewoo Nexia под управлением мужчины 1991 года рождения.
В результате ДТП водитель Lada Priora получил травмы и был доставлен в горбольницу №1.
По факту аварии проводится административное расследование.
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