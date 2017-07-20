Фото: Amic.ru
Недавно выстроенное административное здание на улице Балтийской, 28 в Барнауле неожиданно начали разбирать. Объект, расположенный рядом с ТЦ "Праздничный", состоял из четырех уровней и был завершен снаружи. Теперь с него полностью снята облицовочная керамогранитная плитка, минераловатный утеплитель, ведется демонтаж перекрытий – как плиточных, так и панельных.
Указанное здание непростой судьбы – оно считалось долгостроем, потому что возводилось с 2006 по 2015 год. Пару лет назад при 60%-й готовности собственник выставлял его на продажу как торгово-развлекательный комплекс или административно-деловой центр. И покупатель нашелся среди госструктур. Стоимость сделки тогда составила 184,4 миллиона рублей.
Затем стало известно, что сюда должен переехать суд Индустриального района, но поскольку внутренние помещения не приспособлены для подобного рода учреждений, проект было решено полностью переделать.
И, по всей видимости, сейчас на площадке заняты именно этим, потому что паспорт объекта гласит: "Приобретение и реконструкция здания для размещения Индустриального районного суда, г. Барнаул, ул. Балтийская, 28". Государственным заказчиком выступает Управление Судебного департамента в Алтайском крае, генеральным подрядчиком – ООО "СтройГрад".
В данном случае начальная сумма контракта, как сообщал портал Amic.ru, составляла более 80 миллионов рублей.
Работы начались в июне 2017 года, а завершатся в декабре 2018-го. За это время бригадам предстоит разобрать объект, а затем построить заново.
Справка: Общая площадь демонтируемого здания составляла 4944 квадратов (цоколь и три этажа), высота потолков — 4,2 м. Площадь земельного участка – 0,3 га. Внутри предполагалась свободная планировка, существовала техническая возможность установки эскалаторов и лифтов, были подведены коммуникации: электричество, центральное отопление, водоснабжение, канализация.
Интересный факт: по соседству расположен еще один долгострой от того же собственника. Это объект на ул. Балтийской, 30, который изначально задумывался как спортивно-оздоровительный комплекс, а затем сменил свое назначение на офисное. Кризис 2008 года остановил стройку на достаточно высоком уровне готовности, а в 2015 году проект был отклонен Градостроительным советом, и до сих пор дальнейшая судьба здания остается неизвестной.
Ольга Полиенко
Комментарии
Почему бы и нет.....денег государству же девать некуда\, дешевле новый построить было!
Де би лы(
Пилим, и будем пилить
Модно сейчас так.....Асфальт тоже снимают через неделю после укладки)
А что им, судьям? Свадьбу дочери за 4,5 лямов, копейки.....
Зачем суды, когда судей нет.
Построили бы в другом месте с нуля. Новое здание за госсредства разбирают, потом на лечение детей средств нет.