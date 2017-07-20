Российский автопром нарастил производство: за первые шесть месяцев 2017 года было произведено 647 тысяч легковых автомобилей. Это на 20,7% больше, чем годом ранее. Подробности сообщает сайт Autonews.ru со ссылкой на Росстат
Например, в июне на территории РФ было произведено 121 тыс. легковушек, что на 16,9% больше, чем годом ранее.
В прошлом месяце на заводе "Лада Ижевск" начали выпускать двухтопливную версию седана Lada Vesta. Двигатель этого авто может работать и на бензине, и на природном газе.
На калужском заводе концерна Volkswagen стартовал выпуск обновленного лифтбека Skoda Rapid. Дальневосточный завод "Мазда Соллерс" запустил производство кроссовера Mazda CX-5 нового поколения.
Комментарии
А что сччитают российским автопромом?
А то, что к сожалению, о чем сказать и что показать нечего.:\
А то, что к сожалению, о чем сказать и что показать нечего.:\