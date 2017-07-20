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Специалисты краевого управления Россельхознадзора обнаружили в Барнауле и Рубцовском районе личинок вредителя леса — черного соснового усача.
В надзорном ведомстве уточняют, что эксперты досмотрели партии с обрезным пиломатериалом из сосны и топливной древесиной. Продукция предназначалась на экспорт.
В итоге специалисты обнаружили в древесине личинок карантинного вредителя леса – черного соснового усача. Со стороны ведомства было выдано предписание о проведении обеззараживания продукции.
Личинки черного соснового усача при питании сильно повреждают лесозаготовительные материалы, сводя на нет качество продукции.
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