Государственная дума в окончательном чтении приняла закон о введении в России курортного сбора. Собирать налог с туристов начнут с 1 мая 2018 года. Первое время сбор составит 50 рублей. Это экспериментальная мера, пока что она будет действовать в четырех регионах страны: в Крыму, а также в Краснодарском, Ставропольском и Алтайском краях.

Много вопросов

Территория, которая получает курортный сбор, выигрывает, говорят эксперты. Налог смогут направить на развитие инфраструктуры, поддержание чистоты и так далее. Но это в теории. На практике может получиться несколько иная картина.

Если говорить о Белокурихе или Яровом, то на этих территориях сборы будут ощутимые. Средств от курортного сбора хватит на развитие инфраструктуры.

Но может оказаться так, что только массовые объекты будут реализовывать программу и получать дополнительные средства. Однако курортный сбор задумывался и для развития новых территорий, и развития инфраструктуры в регионах, где это необходимо.

"В субъектах, которые интересны с точки зрения туризма, но пока еще запущенных с точки зрения инфраструктуры, ситуация кардинально не поменяется. Если мы говорим про другие районы, то возникает вопрос: а если это дикие туристы, то каким образом будет собираться налог? И вообще очень много вопросов в применении на практике", — рассказала порталу Amic.ru вице-президент АРАТ Наталья Гордеева.

Отток туристов

Многие эксперты опасаются, что курортный сбор будет способствовать оттоку туристов из регионов. С другой стороны, если людей не пугает стоимость билетов Барнаул – Москва (от 30 тысяч рублей и выше), то и налог "на отдых" не повлияет на спрос.

"Падение спроса возможно только в одном случае: если сумма курортного сбора будет неадекватной. Конечно же, увеличение цены не способствует развитию туризма и привлечению гостей в регион. И мы живем в рыночных условиях. Но если отели увидят, что спрос падает, то они запустят механизм снижения цен. Стоимость отдыха складывается из нескольких составляющих. Основная статья расходов — перелет и проживание. Я надеюсь, что с введением курортного сбора снизятся цены на билеты. Но это рынок", — говорит директор турфирмы "Плот" Александр Смирнов.

Сегмент, который может испугать курортный сбор, — малоимущая часть населения. Людям, которые копят на отпуск, которые считают деньги, важна каждая тысяча рублей.

"Для туриста, для бюджетного туриста, это ощутимые средства. Если мы возьмем семью из четырех-пяти человек, где трое уже взрослых детей, то это достаточно большая сумма. Еще раз: если мы говорим о бюджетных туристах, то они еще раз подумают, ехать или нет. Или поедут не на неделю, а на пять дней", — говорит Наталья Гордеева.

Однако для остальных туристов сумма сбора не так велика, многие ее даже не заметят, отмечают эксперты.

"Другой вопрос, что туристы будут теперь иметь право спрашивать, почему у вас нет того или иного сервиса. А на эти вопросы будет отвечать местная власть, которая получит курортный сбор. И они обязаны будут ответить, куда пошли эти деньги. Информация должна быть прозрачной", — добавляет Гордеева.

Многие федеральные эксперты говорили о преждевременности этой инициативы. В том числе о том, что с введением курортного сбора в России необходимо развивать сервис до европейского уровня. Также специалисты считают, что экономическая ситуация не способствует введению этого налога: люди действительно стали экономить на отдыхе. А сборы — дополнительная статья расходов.

"Я не совсем сторонник дополнительных поборов, тем более в нашей стране. Но это эксперимент", — отмечает Смирнов.

Что касается оплаты сбора, то, скорее всего, его будут включать в стоимость путевки или в плату за проживание.

Спрос упал

О том, что люди стали экономить на отдыхе, говорит статистика. В 2017 году по сравнению с прошлым сезоном спрос ощутимо упал.

"В этом году гораздо проще найти размещение практически в любом районе Горного Алтая, исключая выходные в хорошую погоду. В прошлом году туристы уже за месяц не могли забронировать номера. Про выходные я вообще молчу. Однако туркомплексы с хорошим уровнем сервиса заполняются очень хорошо", — говорит Гордеева.

Падение спроса связано с платежеспособностью многих туристов, отмечает Александр Смирнов.

"Сейчас пик сезона, и обычно картина другая. Самое большое столпотворение туристов наблюдается в середине июля. Вряд ли к концу сезона ситуация дотянется до уровня прошлого года. Большая часть сезона прошла. Погода хорошая, хорошая реклама региона, все делается правильно, а туристов стало существенно меньше", — отмечает эксперт.

Курортный сбор вводится в экспериментальном режиме на четыре с половиной года — с 1 мая 2018 года до 31 декабря 2022 года. Эксперимент коснется четырех регионов — Крыма, Алтайского края, Краснодарского края и Ставропольского края. Оплачивать взнос придется совершеннолетним гражданам. В 2018 году размер сбора составит не более 50 рублей с человека за сутки пребывания в гостинице. В остальные годы проведения эксперимента размер сбора вырастет до 100 рублей. Курортный сбор будет направляться на строительство инфраструктуры, ее реконструкцию и благоустройство.