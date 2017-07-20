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Житель Рубцовска погиб в результате ДТП, произошедшего вечером 19 июля на трассе К-87 близ села Красноярское, сообщили порталу Amic.ru в краевой ГИБДД.
В ведомстве уточнили, что 37-летний мужчина находился за рулем автомобиля "Тойота" и во время движения от Красноярского в сторону Рубцовска не справился с управлением. В результате автомобиль опрокинулся.
"От полученных травм водитель скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи. В автомобиле он находился один", — добавили в Госавтоинспекции.
По факту смертельной аварии проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося.
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