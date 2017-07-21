Алтайский государственный технический университет демонстрирует открытость и гласность приемной кампании. На сайте в разделе "Поступающим" для абитуриентов выставлен прогноз результатов зачисления.
Сегодня каждый поступающий на обучение по очной и очно-заочной формам может посмотреть себя в списке, оценить свою позицию и принять решение, куда принести оригинал документа об образовании.
Для того, чтобы ознакомиться с прогнозом результатов зачисления, необходимо выбрать факультет (институт), а затем направление подготовки (специальность).
Прогноз результатов зачисления приводится в виде списков поступающих, подлежащих зачислению по результатам первого и второго этапов, если бы зачисление произошло прямо сейчас, причем последовательно оба этапа.
Поступающие имеют право представить оригинал документа об образовании и заявление о согласии на зачисление для участия в первом этапе до 18:00 1 августа, а для участия во втором этапе – до 18:00 6 августа. Так как с каждым представленным (или отозванным) заявлением о согласии на зачисление с приложенным к нему оригиналом ситуация изменяется, прогноз обновляется каждый час. Время и дата, которым соответствует составленный прогноз, указываются над списком.
Официальное зачисление на направления подготовки (специальности) по очной, очно-заочной формам обучения на бюджетной основе состоится 3 и 8 августа.
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