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Барнаульский подросток Ярослав Шишов, который пытался спасти котенка и получил сильнейшие ожоги, на этой неделе будет выписан из больницы, сообщается в официальной группе помощи молодому человеку.
"На этой неделе Ярослава должны выписать, чувствует себя хорошо. Всем спасибо!" - информируют барнаульцев, которые следят за судьбой мальчика, лишившегося обеих рук.
Напомним, несчастье с барнаульским подростком произошло в начале июня в поселке "Спутник", когда 16-летний Ярослав пытался спасти забравшего на дерево котенка.
Известно, что молодой человек пытался пройти по металлической трубе, проходящей от заброшенной бойлерной к дереву. В правоохранительных органах отмечали, что он случайно задел провода линии электропередачи, находящиеся над указанной трубой.
В итоге мальчик получил обширные ожоги и был госпитализирован. Ему провели операцию по ампутации предплечий обеих рук.
Эта история вызвала большой резонанс. Неравнодушные люди приняли активное участие в сборе средств для приобретения протезов для подростка. Позже стало известно, что помощь мальчику окажет благотворительная организация "Русфонд".
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