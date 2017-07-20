Фото: mysbor.ru
Жителя Рубцовска будут судить за ложный донос на своего соседа — мужчина изрезал себя ножом, а обвинил в этом знакомого.
Как сообщили в краевой прокуратуре, мужчина пришел в гости к соседу и увидел там свою сожительницу. Хозяин квартиры попросил мужчину уйти. После этого обвиняемый вышел на улицу и нанес себе несколько ударов ножом в область ноги.
Затем мужчина обратился в полицию и обвинил в преступлении соседа.
В ходе проверки правоохранители установили, что данная информация является ложной.
Теперь рубцовчанину за ложный донос грозит до двух лет лишения свободы.
Комментарии
мдя ,лучше бы отрезал себе фаберже и принёс их ментам, всё равно они ему не нужны, настоящий мужик!
Да, в Рубцовске правда творится неладное.
То есть, житель Рубцовска в сожительстве использовал, то, чем хорошо владел.
Не иначе, как влияние радиации с Семипалатинска подействовало?
Не иначе, как влияние радиации с Семипалатинска подействовало?