20 июля отмечается интересный и совсем еще молодой праздник – Международный день торта.
Это лакомство давно перестало быть простым кондитерским изделием из коржей и крема. Сегодня торты — это целые произведения искусства, которые даже есть жалко.
Киркоров из шоколада, карамельные и светящиеся лампы, драконы, черепа, мультгерои и супергерои — похоже, сегодня для кондитеров нет границ, и они могут воссоздать сладкую модель кого и чего угодно.
Amic.ru показывает самые необычные торты от ведущих кондитеров мира.
Ренат Агзамов (Россия)
Счастья молодым ❤️❤️❤️ Александру Овечкину и Настасии Шубской!!! Архитектурный стиль разбавили прозрачные колоны из карамели с подсветкой. В верхней части торта — прозрачная подставка тоже из карамели. Все прозрачные элементы подсвечены холодным светом, Шоколадные декорации — тёплым. Получилось очень сказочно ! 😇 Ну а мы полетели дальше ... свадебный сезон в разгаре 🔥.
Реализовали ещё один сложный проект. 💪 в таких тортах очень важны детали и точность исполнения👌 140кг. Для того, чтобы реализовать этот торт, я выезжал на место и проводил Аэро-съемку здания. Скоро выложу видео... 👆👆👆угощением для гостей является нижняя часть торта под шоколадным багетом. Все что выше багета — выполнено из шоколада и остаётся заказчику на память в первозданном виде.
Роскошный торт в роскошном декоре 😍😍😍 Горячая ночь выдалась!!! Работаем сегодня на 6 банкетных площадках одновременно 😎🚀🚀🚀🚀. #торт #тортик #ренатагзамов #филибейкерпремиум #филибейкер #цум #тортбезмастики #шоколад #шоколадныйвелюр #cake #cakeart #wedding #weddingcake #cakelook #chocolate #cakedecor #modecor #artcake #renatagzamov #london #dubai #decorwedding #luxurywedding #weddingplanner
Дэвид Кейкс (Великобритания)
Лука Монтерсино (Италия)
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