Челябинская акула
Житель Челябинска выложил в сеть ролик, где парня, гуляющего по набережной города, съедает акула. Ролик примечателен тем, что с момента, когда видео появилось на Youtube, оно набрало большое количество дизлайков и негативных комментариев.
"Мой город не позорь!", "Белиссимо! Акула в Челябинске", "Лучше бы вас метеоритом накрыло...", — пишут раздосадованные пользователи соцсетей. Жители Челябинска отмечают, что после таких видео становится "обидно за город".
Другие пользователи отмечают, что многие просто не поняли главный смысл: "Авторы видео призывают вас к тому, чтобы вы не бросали мусор в водоемы..."
"Брак" или "семейный союз"
В России предлагают заменить понятие "брак" на "семейный союз". Отмечается, что второе понятие лучше передает смысл института семьи.
Читайте подробнее: Понятие "брак" в России предложили заменить на "семейный союз"
"Больше проблем в стране нет", "А тем временем Россия вошла в 5-ку худших стран для пенсионеров", — пишут комментаторы, намекая на небольшую важность данного закона.
Но находятся и те, кому важны формулировки.
Барнаульские "реки" на дорогах
20 июля в Барнауле вновь шел дождь, а дороги превратились в "реки".
Несмотря на то, что на протяжении двух недель погода в краевой столице остается стабильно дождливой, барнаульцы не перестают обсуждать тему погоды.
"Привыкнуть уже пора, живём как в Питере", "Когда уже закончатся эти дожди...", "Говорили же, что лета у нас в этом году больше не будет, так и выходит", — пишут горожане и предполагают, когда погода изменится.
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