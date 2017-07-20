Судебные приставы могут списать в 2017 году около одного триллиона рублей безнадежных долгов граждан перед банками. Это примерно половина от объема кредитной задолженности. Такой прогноз дает газета "Известия" со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов.
Триллион рублей — это половина (49%) от объема кредитной задолженности россиян перед банками, по которой есть исполнительные производства о взыскании.
За первые пять месяцев текущего года в ФССП поступило 4 млн исполнительных производств. Это, напомним, долги уже после решения суда о взыскании.
С каждым годом количество неисполненных производств растет.
Комментарии
Это будет, аттракцион невиданной щедрости!
На рудник отрабатывать.
Тааак! Во это да! Мне, нормальному плательщику % повыше, а алкашам и депутатам, которым кредиты по 100 миллионов дают, зная, что они и не собираются возвращать,долг списать! Нормально. А списочек счастливчиков по городам должностям и суммам прощенных долгов будет на всеобщем обозрении? Ну спасибо, очень дорогое государство.
Нашли всё-таки ещё один способ проехать обобрать тех кто работает, а не пьёт и не ворует денежки из бюджета. Молодцы! Чтоб вы сдохли
Триллион рублей — это половина (49%) от объема кредитной задолженности россиян перед банками,
Половина! И зачем я кредит выплачиваю? А из 49% сколько чиновников, депутатов, бизнесменов , ну, и работников банков? А директоров?
Интересно, по набрали денег, а возвращать не хотят.
Ладно, кто в трудной ситуации, но триллион! это уж слишком.
Одни добросовестно платят
по кредитам и ЖКХ и налоги, а другим всё на халяву?!
А потом:денег нет, держитесь...