Агентство ТурСтат составило рейтинг лучших гастрономических фестивалей и гастрономических туров России, которые пройдут во второй половине июля и в августе текущего года.
В лидерах кулинарные события в Подмосковье, Ярославской и Вологодской областях.
Также в топ-10 вошли "День варенья" (Мураново, Московская область), "День Минусинского помидора" (Минусинск, Красноярский край), "Истобенский огурец" (Истобенск, Кировская область), "ВАР-Варенье" (Ликино-Дулево, Московская область).
Наш регион с праздником "Медовый спас на Алтае" стоит на седьмом месте рейтинга. Фестиваль меда пройдет 14 августа 2017 года в Барнауле, Бийске, Белокурихе, Рубцовске, Заринске, Славгороде и Яровом. В прошлом году праздник посетило около пяти тысяч человек.
Комментарии