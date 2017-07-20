Фото: Amic.ru
Десятки жителей Барнаула пришли вечером 19 июля в Парк спорта имени Алексея Смертина, где под дождем состоялся конкурсный показ короткометражных фильмов Шукшинского кинофестиваля.
В конкурсную программу короткометражного кино вошли 26 картин. В этом году программу короткого метра курирует Молодежный центр кинематографистов Алтая, а часть конкурсных заявок прошли предварительный отбор в Молодежном центре Союза кинематографистов России.
Всего на фестиваль в конкурсную программу короткого метра было прислано около 100 заявок, отборочная комиссия приняла к рассмотрению 70 фильмов. При этом в лонг-листе короткометражной конкурсной программы оказались фильмы из Индии, Испании, Белоруссии, Украины, Италии, Таджикистана, Латвии, Молдовы и России. Показываем лучшие кадры с показа.
Комментарии
еще будет открытый показ?
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