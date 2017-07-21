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Как привлечь покупателей: основатель "Быстромаркета" о своем онлайн-бизнесе

, ИА "Амител"
Место, где есть все: основатель онлайн-магазина на "Завтраке со стартапом" рассказал, востребован ли его бизнес в Барнауле

Покупки через онлайн-магазины стали неотъемлемой частью жизни, заменив для многих выбор того или иного товара в обычных торговых центрах. Людей даже не смущает невозможность пощупать, примерить вещь, а иногда даже и обменять. Но тем не менее время и объемы продаж через интернет показывают высокую заинтересованность. Чтобы узнать, как можно открыть свой онлайн-магазин, насколько окупаемо это предприятие и многое другое, на "Завтрак со стартапом" мы пригласили Игоря Зинченко, учредителя интернет-магазина "Быстромаркет", который не так давно появился на барнаульском рынке.

Идея зарождалась давно, это не спонтанное решение. Сначала я думал открыть специализированный интернет-магазин и торговать определенной группой товаров, но, проанализировав барнаульский рынок, решил, что нужно, напротив, заниматься широким ассортиментом. Так-то эта идея не новая: онлайн-покупки развиваются в нашей стране, и все больше людей будут ими пользоваться. Поэтому я и пришел к мысли организовать такой проект с большим будущим.

Пока я открыл магазин в Барнауле, но примерно через полгода я буду развивать подобное дело и в других городах-миллионниках, которые находятся здесь, в Сибири, и ближе к Москве. Про франшизу я думал, но пока не готов ее давать, буду открывать сам.

У вас более 20 тыс. товаров в ассортименте, среди которых есть и продукты питания. Не боятся барнаульцы их брать?

Страх у некоторых клиентов существует, но страх не по поводу качества товара — они не хотят быть обманутыми. Мы с моей командой пытаемся на это повлиять, чтобы люди нам верили и пользовались нашим магазином.

Помогает в этом сарафанное радио: люди рассказывают другим, что у нас действительно бесплатная доставка, что привозим в течение трех часов. Вообще очень приятно, когда мои курьеры передают благодарности от клиентов. Люди получают качественный товар и удивляются, что еще и доставили покупки так быстро — нет никакого обмана.

А можно ли вернуть купленное, если что-то не устраивает?

Если товар подлежит возврату — мы его берем, тут все в рамках законодательства РФ, никаких отговорок не существует.

А вы уже успели понять, кто ваши клиенты, это люди какого возраста, какого достатка и прочее?

Сейчас мы еще только нарабатываем базу, но уже можно говорить о том, что покупают у нас люди от 25 до 45 лет среднего достатка, кроме того, заказывают в магазине люди с ограниченными возможностями здоровья, оставляют заявки и взрослые дети, которые по тем или иным причинам не могут навестить родителей и привезти им что-то необходимое. Сейчас я прорабатываю особые проекты в плане помощи и разработки корзины для социально незащищенных людей.

Как вы находите поставщиков и с кем сотрудничаете?

У меня большой опыт работы с поставщиками, так как я трудился в такой организации, которая занимается продажей товаров и услуг, причем это очень известная компания. Поэтому поставщиков я знаю или очно, или заочно, кроме того, знакомимся мы и с новыми. В работе с поставщиками для нас важно качество их товара и возможность возврата.

Как следите за качеством продукции?

У нас есть договоренность с поставщиками: товары, которые мы берем у них, не должны быть близки к концу сроков реализации. Кроме того, сроки проверяются в два этапа: первый – поставщики, второй — мои люди, которые товар принимают.

Но это ограничивает ассортимент, значит, у вас нет мяса и прочих подобных продуктов питания?

Это у нас в планах, я еще не сделал структуру для того, чтобы производить заморозку, хранить или транспортировать. Для этого нужно время, но в перспективе это есть.

Еще один важный момент — мы не торгуем сигаретами и алкоголем, вот это уже принципиально, я за трезвый образ жизни.

А вообще в последнем прайсе наших товаров 20 тыс. наименований. У нас бывают акции, которые обновляются каждые две недели.

Если у вас цены не выше тех, которые в магазинах, плюс еще есть доставка бесплатная, а стало быть, траты на зарплату курьерам, на чем вы зарабатываете?

Цены у нас не только идут вровень с основными игроками на барнаульском рынке, они намного ниже, так как у нас проходят постоянные акции и есть скидки. А прибыль строится на минимальной наценке, она, правда, сейчас мои расходы пока еще не покрывает.

Как вы продвигаете свой интернет-магазин, пользуетесь ли стандартными рекламными средствами или сосредоточены на соцсетях?

Точек соприкосновения интернет-магазина с нашим обществом очень много: реклама на телевидении работает на то, чтобы нас запомнили, в интернете у нас контекстные объявления, кроме того, мы активно продвигаемся в соцсетях. В "Одноклассниках", "ВКонтакте", Facebook и Instagram есть группы, заинтересованные в наших товарах и услугах. Простой пример — памперсы, которые нужны мамочкам, вот мы и взаимодействуем с этой категорией. А так как у нас большой ассортимент, сообществ, нам подходящих, тоже много. Также в продвижении помогает и ведение блогов, и отзывы самих клиентов, оставляющих их на "Флампе".

Кто помогает вам в этом бизнесе?

По сути, я в команде один и идея моя, но у меня есть помощники на аутсорсинге — агентства, которые отвечают за дизайн, 1С, сайт, доставку — примерно в этом участвуют человек десять. Но хоть я с ними и работаю удаленно, я со всеми знаком лично, уверен в том, что они меня не подведут, так как была правильно выстроена программа нашего взаимодействия и они понимают, чего я от них хочу.

А почему барнаульцы вообще должны заказывать что-то у вас вместо того, чтобы просто зайти в ближайший магазин?

Как минимум ради экономии времени и возможности потратить его на себя или семью, а кроме того, ничего не нужно таскать в руках — мы доставляем до двери.

Сколько вложений потребовал интернет-магазин и что оказалось наиболее финансово затратным?

Немалых — можно было хорошую квартиру купить в Барнауле. Большая часть средств ушла на сайт. Чтобы люди заходили на наш сервис, он должен быть красивым, кликабельным, удобным для клиента — этого мы и добились. А чтобы все работало, необходима хорошая платформа — у нас это Битрикс, связанный с 1С. Также часть средств уходит на оплату работы квалифицированных сотрудников.

По вашим подсчетам, когда магазин окупит вложенное?

Я считаю, что окупится он примерно через три года, но у меня на этот период есть финансовая подушка. Сейчас уже начинаются определенные обороты, которые помогают поддерживать жизнедеятельность организации.

А как начать такой бизнес? Нужны ли какие-то специальные навыки?

Интернет сейчас поможет во всем, но лучше иметь какой-то свой опыт работы в торговой организации. Заняться этим несложно, самое главное — это цель, которая должна быть у каждого человека и к которой, несмотря ни на что, нужно идти.

В кофейнях "Свитер Brew Bar" на проспекте Ленина и Sweeter на улице Балтийской можно познакомиться с разными вариантами приготовления кофе. Здесь проводят увлекательные мастер-классы, где не только показывают, как правильно заваривать данный напиток, но и консультируют по всем вопросам. Также в любой день здесь можно заказать альтернативный способ заваривания кофе, увидеть, как это делают, и задать любой интересующий вопрос о происходящем бариста.

Читайте также в сюжете: Завтрак со стартапом
Автор:
Мария Трубина Редактор рубрики Афиша +7 (3852) 59 44 66

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