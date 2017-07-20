Фото: vk.com/barneos22
Суд в Барнауле определился с порядком рассмотрения громкого уголовного дела о смертельном ДТП, в совершении которого обвиняют молодого водителя автомобиля BMW X5.
Как сообщили порталу Amic.ru в Октябрьском районном суде, 20 июля в рамках заседания было рассмотрено ходатайство обвиняемого об особом порядке судопроизводства, однако оно было отклонено.
В итоге процесс будет проходить в обычном режиме. Следующее заседание назначено на 26 июля. Иных решений по делу сегодня в суде не принималось.
Напомним, обвиняемым по делу проходит молодой мужчина Алексей Бикташев. Ему инкриминируют совершение смертельного ДТП в центре Барнаула, в результате которого погибли два человека.
Чудовищное происшествие случилось утром 29 апреля этого года, когда молодой человек в состоянии опьянения, управляя BMW X5, на огромной скорости проехал перекресток проспекта Ленина и улицы Молодежной на запрещающий сигнал светофора и врезался в автомобиль "Лада Ларгус". После столкновения иномарка сбила девушку-пешехода.
В результате 27-летняя горожанка и 62-летний водитель "Лады" скончались от полученных травм.
По данным правоохранительных органов, обвиняемый с 2014 по 2017 год за нарушение правил дорожного движения 34 раза получал штрафы. Кроме того, он уже лишался прав за то, что управлял автомобилем в состоянии опьянения.
Комментарии
пусть сдохнет, животное
Не посадите очкодава - сами его найдем
Учитывая как туго идет дело "О пьяном 6-летнем мальчике", вмененным заинтересованными лицами. Не удивлюсь, если обстоятельство вдруг изменится и тут в пользу чудовища.
Учитывая как туго идет дело "О пьяном 6-летнем мальчике", вмененным заинтересованными лицами. Не удивлюсь, если обстоятельство вдруг изменится и тут в пользу чудовища.