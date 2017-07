Выше неба только солнце. Су-30СМ "Русских витязей" на МАКС-2017 Adobe the sky is only the sun. Su-30SM by "Russian knights" at MAKS-2017. #aviation #airforce #uac #avgeek #military #militaryaircraft #militaryjet #mil #russianPhoto #army #planepics #planelovers #aviationphotography #instagramAviation #РусскиеВитязи #RussianKnights #flight #Airphoto #russianairforce #aerialphoto #aircraft #fighter #Su30 #Sukhoi #авиация #flanker #идунамакс #макс2017 #maks2017 #оак

A post shared by Oleg Bespalov (@tibidaba) on Jul 20, 2017 at 12:35am PDT