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Новый уровень отдыха: где в Горном Алтае найти ривьеру?

, ИА "Амител"
Самый большой комплекс открытых бассейнов в России открылся в районе озере Ая

Название "Ривьера" традиционно ассоциируется в нашем понимании с роскошным, элитным курортом. Сияние солнца, чистый пляж, вода цвета лазури, освежающий бриз ласкает лицо, кубики льда весело звенят в стакане — вот идеальная картина настоящего, качественного отдыха. 

Пусть сибирский климат и не может похвастаться идеальными средиземноморскими температурами и безоблачным чистым небом, все же и в нашем регионе встречаются райские уголки, в которых можно полностью забыть о повседневной суете, отключиться от суровой реальности и просто расслабиться.

Новый комплекс бассейнов "АлтАйская Ривьера" — как раз такой рукотворный рай. Расположенный в самом эпицентре туристической зоны Горного Алтая — в районе озера Ая, комплекс обязательно станет новым центром притяжения любителей комфортного отдыха. 

Аналогов этому месту нет не только в Горном Алтае, но и вообще в России, ведь это самый большой комплекс открытых бассейнов на настоящий момент. Размах действительно грандиозен: общая площадь бассейнов составляет 3400 квадратных метров, в которых может одновременно находиться более двух тысяч человек. "АлтАйская Ривьера" задает новый, высочайший уровень отдыха. На территории комплекса оборудованы три огромных бассейна глубиной от 0,3 до 1,7 м, удобнейшие лежаки, раздевалки и душевые, кафе для детей и взрослых, волейбольная площадка, кальянная, собственный бар, игровая площадка для детей, батут.

Самые современные технологии очистки и подогрева воды до комфортной температуры 24-30 градусов позволяют купаться даже в самую непредсказуемую погоду. Любителей более спокойного и уединенного отдыха ждут специальные VIP-зоны, в которых вас точно никто не потревожит и не побеспокоит. Помимо большого детского бассейна глубиной всего лишь 0,3 метра, предусмотрена и отдельная детская зона с игровой площадкой.

Здесь можно со спокойной душой оставить ребенка. Квалифицированные воспитатели обеспечат не только безопасное, но и увлекательное времяпрепровождение для ребятишек. Ежедневно проводятся анимационные программы. На территории комплекса есть и собственное кафе "Патио", предлагающее большой выбор прохладительных напитков и вкуснейших блюд, а также специальное детское меню для ребятишек.

Повышенное внимание здесь уделяют безопасности посетителей. На площадке постоянно дежурят профессиональные спасатели, так что вы и ваш ребенок всегда будете под присмотром. А пропускная система с электронными браслетами исключает возможность попадания на территорию посторонних людей. 

Если вы отправляетесь отдыхать в Горный Алтай и хотите получить максимум удовольствия от пребывания в этом чудесном месте, обязательно посетите "АлтАйскую Ривьеру", уникальный курорт европейского уровня в самом центре горного туризма. Путешествуете ли вы семьей, большой компанией друзей или вдвоем — здесь найдется развлечение для каждого. 

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Телефон: +7 (963) 510-50-50
Адрес: комплекс находится на территории парк-отеля "Ая", пос. Катунь, ул. Нагорная, 1
алтайская-ривьера.рф
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На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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