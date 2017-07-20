Фото: barnaul.org
Барнаул усиленно готовят к празднованию 80-летия Алтайского края и Дню города — в центре региональной столицы активно преображают зоны отдыха и скверы.
Как сообщили в пресс-центре мэрии, в настоящее время ведется реконструкция сквера на углу Социалистического проспекта и улицы Чкалова.
Совсем скоро на этом месте уложат новую плитку, облагородят клумбу, а также установят новые скамейки.
Помимо этого, недавно в рамках проведения благоустроительных работ был уложен новый асфальт и заменен бордюрный камень в Пушкинском сквере.
Напомним, что этой осенью отмечается 80-летие Алтайского края и 287-летие Барнаула.
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