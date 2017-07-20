Полицейские Барнаула разыскивают мошенниц, которые похитили почти 200 тысяч рублей у двух пенсионерок, подменив их реальные деньги на "билеты банка приколов". Подробности сообщает пресс-служба УМВД России по городу.
По информации правоохранителей, три женщины проникли в квартиру 82-летней пенсионерки, пообещав вылечить ее. Лечить они, конечно, не стали, зато сняли с нее цепочку и серьги и подменили ее деньги (40 тысяч рублей) на ненастоящие.
Всего через несколько кварталов мошенницы познакомились еще с одной пенсионеркой 82-х лет. Но действовали по иной схеме: представились работниками одной из социальных служб. Они заверили бабушку, что им необходимо переписать все ее деньги, чтобы она не лишилась сбережений якобы в результате денежной реформы. Бабушка дала им 150 тысяч рублей, которые те поменяли на "билеты банка приколов" и скрылись.
Возбуждены уголовные дела по признакам состава преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору).
Сотрудники полиции Барнаула обращаются к гостям и жителям краевой столицы с просьбой быть бдительными и проверять работников компаний, которые ходят по домам, предлагая различные услуги.
Комментарии
куда всегда дети таких бабушек смотрят? как можно разрешить пожилому человеку держать такую сумму денег дома, тем более если живет одна?
Бабушка дала им 150 тысяч рублей
Прошла новость, что Россия в пятерке худших стран для пенсионеров
Плюшкиных разоряют.
Приучили народ экономить, отказывать себе во всём.
Обидно, когда сбережения пропадают.
Бардак в стране, безработица, мошенников и воров развелось.
Вроде в богатой стране живём и в мирное время.
Мошенники знают, что у многих хорошая пенсия и ловят доверчивых стариков.
А недавно у дедушки 500 тысяч выманили...
Может нет детей у них, а скорее сами не отдают детям, а на книжку боятся класть.